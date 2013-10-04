جائزة الصحافة العربية تفتح باب الترشح

إرم- (خاص)

أعلن نادي دبي للصحافة عن فتح باب الترشح لـ "جائزة الصحافة العربية" في دورتها الـ 13 محددا النادي تاريخ الـ31-12/2013 من كانون الأول/ ديسمبر 2013 موعدا نهائيا لاستلام طلبات الترشيح ضمن 12 فئة تغطي كافة مجالات الإبداع الصحافي.

ودعا النادي الراغبين في الترشّح للجائزة إلى تقديم أعمالهم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة على شبكة الإنترنت: www.arabjournalismaward.ae

ووجّه نائب مدير الجائزة، جاسم الشمسي دعوة باسم الأمانة العامة للجائزة إلى كافة الصحافيين لزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة للوقوف علي آخر تطوراتها والاطلاع على شروط المشاركة والترشح والمعايير المعتمدة من قبل مجلس إدارة الجائزة لكل فئة والتي تُعدّ الركيزة الأساسية في عملية تقييم الأعمال المشاركة، ويعتبر الالتزام بها ضمانة مهمة على طريق الوصول إلى الفوز.

وأشار الشمسي إلى أن باب المشاركة مفتوح لكافة الصحافيين العرب شرط الالتزام بالقواعد المنصوص عليها، حيث توفر الأمانة العامة للجميع التسهيلات التي تضمن إنجاح مشاركتهم.

وأعرب عن ثقته في أن مستوى الأعمال المتنافسة من مقالات وتحقيقات وأعمدة صحافية سيأتي مرتفعاً هذا العام وضمن كافة الموضوعات أسوة بما حققته المشاركات من تطور نوعي في مضمونها وأسلوبها على مدار الدورات السابقة.

وعن عملية التحكيم والأسلوب المتّبع في المفاضلة بين الأعمال المتقدمة للجائزة وفق المعايير المهنية والفنية الموضوعة، أكد نائب مدير جائزة الصحافة أن الجائزة ستعتمد في دورتها الحالية، كما الدورتين السابقتين، عملية التحكيم الإلكتروني التي أضافت ميزة جديدة تساهم في تسريع مجريات التحكيم وتقنين الاعتماد على الأوراق.

كانت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية قد كشفت في أيلول/سبتمبر عن تشكيل مجلس الإدارة الخامس للجائزة والذي تستمر ولايته ثلاثة أعوام، ويضم نخبة من القيادات والرموز الإعلامية والأكاديمية العربية،

وشهدت "جائزة الصحافة العربية" نمواً مستمراً من حيث عدد المشاركات حيث استلمت الأمانة العامة العام الماضي نحو 4 آلاف عمل صحافي من 19 دولة عربية بالإضافة إلى 10 دول أجنبية لصحف دولية تصدر باللغة العربية، تنافسوا من خلالها على جوائز 12 فئة.

ونظراً للأعداد المتزايدة من الترشيحات التي تستقبلها الجائزة عاما تلو الآخر، تم اعتماد تشكيل لجنة فرز أوليّ تستمر لمدة ثلاث سنوات وتضم 12 خبيراً إعلامياً وأكاديمياً من مختلف التخصصات التي تغطي فئات الجائزة، لزيادة كفاءة عمليات الفرز والتأكد من مطابقة الأعمال المقدمة لشروط ومعايير الترشّح والتأكد من اندراج الأعمال ضمن الفئات الصحيحة دون أي خلط، حيث ستعمل هذه اللجنة على تسهيل مهمة أعضاء لجان التحكيم وتضمين الأعمال المستوفاة للشروط من بين الأعمال المتقدمة.

وستعمل الأمانة العامة خلال الفترة المقبلة على تشكيل لجان تحكيم لمختلف فئات الجائزة، والتي تضم نحو 70 مُحكّماً بواقع خمسة إلى ستة مُحكّمين عن كل فئة، حيث يتم في كل دورة تكليف مجموعة جديدة من الكفاءات الإعلامية وأصحاب الخبرة والاختصاص، والذين لا يتم الكشف عن أسمائهم إلا خلال فعاليات حفل الإعلان عن الفائزين.

تجدر الإشارة إلي أن القيمة المالية لكل فئة من فئات الجائزة هي 15 ألف دولار أمريكي، باستثناء فئة 'العامود الصحافي' الذي تبلغ قيمته 20 ألف دولار و"شخصية العام الإعلامية" التي تُمنح بقرار من مجلس إدارة الجائزة، وتصل قيمتها إلى 50 ألف دولار.

الفئات الـ 12 للجائزة هي: الصحافة الإنسانية، والصحافة الاستقصائية، والصحافة العربية للشباب، والصحافة الثقافية، بالإضافة إلي الصحافة الرياضية، والصحافة السياسية، والصحافة الاقتصادية، وأفضل صورة صحافية، والرسم الكاريكاتيري، إلى جانب الصحافة التخصصية، والحوار الصحافي.