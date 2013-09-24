أوباما لا يدخن خوفاً من زوجته

عبدالله دقامسة

كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال حديثه مع أحد الموظفين في الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك أنه لا يدخن السجائر منذ سنوات لأنه يخاف من زوجته ، ميشيل أوباما.

وبثت محطة سي إن إن الأمريكية هذا الحديث الشخصي الذي جرى الإثنين.

وقال أوباما ردا على سؤال حول إذا ما كان لا يزال يدخن: 'لم أدخن سيجارة منذ حوالي ستة أعوام لأني أخاف من زوجتي'.

لكن قبل أربعة أعوام كان الحديث مختلفا عن ذلك ، حيث اعترف المدخن الشره السابق أوباما خلال مؤتمر صحفي أنه من حين لآخر ينتكس ، وقال: 'يمكنني القول إني تعافيت بنسبة 95% ، لكن هناك أوقاتا أفسد فيها الأمر'.