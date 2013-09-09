فارت يظهر علناً مع زوجة صديقه

إرم- (خاص) من أحمد نبيل

لاعب وسط هامبورغ الألماني الحالي وريال مدريد وتوتنهام السابق رافائيل فان دير فارت، ظهر لأول مرة بشكل علني مع صديقته سابيا بولحروز بعد تسعة أشهر من علاقتهما السرية التي فجرت حياته الزوجية مع سيلفي عارضة الأزياء الهولندية الشهيرة.

وفي واقعة شهيرة ترك "رافا" زوجته الحسناء سيلفي في ليلة رأس السنة الماضية معترفا بأنه ضربها، بعد معرفتها بعلاقته بصديقتها بسابيا، زوجة خالد بلوحروز المغربي الأصل ومدافع تشيلسي الإنكليزي السابق، وكانت السبب الأساسي في خلافه مع زوجته ثم انفصالهما.

وظهر فان دير فارت في حفل في هامبورغ وهو يتأبط ذراع سابيا ويتبادل أطراف الحديث معهما وسط عدسات المصورين لأول مرة بعدما كان يلتقيان سراً قبل أن تكشف زوجته العلاقة وتبدأ الأزمة التي دمرت عش الزوجية.

وكان فان دير فارت قد صرح آنذاك لصحيفة "بيلد" الألمانية بأنه نادم على ضرب زوجته بسبب هذا الخلاف قائلا: "أنا أحمق. أنا آسف جدا. ماكان يجب أن أفعل ذلك، أنا حزين جدا لهذه النهاية لزواجنا".

وبدورها قالت سيلفي: 'لقد انتهت العلاقة وكان الأمر قد بدأ تدريجيا ، لكننا ما زلنا نحترم بعضنا ويحب كل منا الآخر".

وكانت سيلفي قد تلقت صفعة قوية بمعرفتها لعلاقة زوجها مع أعز وأقرب صديقاتها سابيا، فضلا عن صداقته لزميله في المنتخب خالد بولحروز.