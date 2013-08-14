عباس يؤكد إطلاق سراح جميع الأسرى قريباً

رام الله – (خاص) من محمود الفروخ

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، فجر الأربعاء، أسرى الضفة الغربية، الـ11، الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة الأولى من الأسرى القدامى، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

ووضع الأسرى المحررين إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرافات، وقرأوا الفاتحة على روحه، وقال الرئيس عباس "نهنئ أنفسنا وأهلنا وإخوتنا الذين خرجوا من أقبية السجون إلى شمس الحرية، ونقول لهم ونقول لكم إن البقية ستأتي، هؤلاء هم المقدمة وهناك إخوة آخرون سيعودون إليكم وسترونهم"، وأضاف خلال استقباله الأسرى المحررين "أبعث بالتحية والتهاني لكل أهلنا وأهل الأسرى وأسرى الحرية جميعا في السجون، ونقول لهم لن يهدأ لنا بال إلا بأن يكون جميعا بيننا إن شاء الله'.

وتابع عباس: "الآن نقول لإخوتنا لا نريد أن نطيل عليهم فهناك مشتاقون لهم كثيرا وينتظرونهم، هنالك البيت، والأهل والحقل والإخوة والشارع ينتظروهم ليكحلوا عيونهم بهم، ونقول لهم أهلا وسهلا وإنهم قادمون وسنلتقي في القدس إن شاء الله".

وكان آلاف المواطنين تجمعوا منذ ساعات الثلاثاء المتأخرة بانتظار الافراج عن الاسرى في كل من رام الله وغزة فرحا وابتهاجا باطلاق سراح هؤلاء الأسرى الذين قضوا في غياهب السجون الإسرائيلية عشرات السنين.