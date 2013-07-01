زفاف يجمع هيفاء وهبي بزوجها السابق

القاهرة - محمد عبد المنعم

شهد حفل زفاف "ياسمينا رضا" ابنة الإعلامية "هويدا بهجت" وطبيب الأسنان "هشام علاء"، والذي أقيم بفندق فيرمنت تاورز القاهرة العديد من المفاجآت، منها حضور الفنانة الشابة دنيا سمير غانم بصحبة زوجها الإعلامي رامي ضوان، في أول ظهور لهما منذ زفافهما مؤخراً.

لوحظ أن الفنانة دلال عبد العزيز بمجرد دخولها قاعة الحفل بصحبة الفنانة ميرفت أمين، حيث قامت باحتضان ابنتها دنيا قائلة :"وحشتيني"، وبدا أن حفل الزفاف شهد أول لقاء الفنانة الأم بابنتها دنيا.

أما المفاجأة الكبرى فكانت حضور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي بمجرد دخولها القاعة كانت في استقبالها "مي أبوهشيمة" أم طليقها و"ليلى أبوهشيمة شقيقة زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ، والذي من جانبه غادر قاعة الحفل قبل وصول هيفاء بدقائق.

حضر الحفل من نجوم الفن الأردني منذر ريحانة والتونسية درة وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وايمي سمير غانم، ومن الإعلاميين أحمد المسلماني وأسامة الشيخ ود.سارة الطباخ وسهير جودة وهبة الأباصيري وأحمد عبد اللطيف رئيس قناة النهار دراما ود.منى راداميس ونضير كريمة الشيخ صالح كامل والفنانة صفاء أبوالسعود، إلى جانب عدد كبير من أصدقاء العروسين ممن شاركوا في مراسم الزفاف ، بداية من الزفة ودخول العريس القاعة يتقدمه شو لـ شقيقة العروس هند رضا وصديقاتها ، ومن بعدهم العروس ومرورا بالـ First dance وسط أجواء الـ fire works' ، وأحيى الحفل الـ DJ وليد الحريري و بوسي "آه يا دينا.