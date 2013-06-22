فيراري يسخر من العقوبة الموقعة على مرسيدس

إرم - سخر فريق فيراري الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من قرار للمحكمة الدولية التابعة للبطولة صدر يوم الجمعة، إذ أشار مقال نشر على موقع الفريق على الإنترنت إلى أن مرسيدس خرج من تلك المحاكمة بتوبيخ رقيق فقط بسبب خرقه لقواعد البطولة.

وتم لفت نظر مرسيدس مع حرمان الفريق من المشاركة في اختبارات للسائقين الشبان على مدار ثلاثة ايام في حلبة سيلفرستون البريطانية الشهر القادم، بعدما وجدت المحكمة أن الفريق أجرى تجارب في إسبانيا الشهر الماضي بالاشتراك مع بيريلي بطريقة غير قانونية ومستخدما سيارة هذا العام.

وفي دفاع مرسيدس خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس ألقى الفريق الضوء على المعاملة الممنوحة لفيراري الذي اجرى في أبريل نيسان الماضي تجارب مع شركة بيريلي، التي تزود الفرق بالإطارات الا انه تجنب توجيه اي اتهامات له لانه استخدم سيارة عام 2011.

ورد فيراري بمقال ساخر نشر في موقعه على الإنترنت يشجب فيه العقوبة.

وقال فيراري في المقال "تعلمنا اليوم أنه حتى إذا كان هناك شخص مدان - وفي حالتنا هذا أمر لا جدال فيه - فإنه يوجد دومًا وسيلة للتشويش على الأمر بقدر المستطاع".

وأضاف المقال "يمكن للمرء أن يطرح على القاضي ما يجب أن تكون عليه العقوبة".

واقترح بول هاريس المحامي الذي مثل مرسيدس في جلسة الاستماع التي عقدت في باريس على رئيس المحكمة "إدوين جلاسجو: في دفاعه، أن يكون حرمان الفريق من المشاركة في اختبارات السائقين الشبان وسيلة مناسبة لإصلاح وتعويض أي ظلم وقع.

وعلق كاتب المقال المجهول على موقع فيراري "إنه مربك إلى حد ما أن تقول والأكثر منه أن ترى أن الطرف المذنب يفلت بدون أي إضرار رغم حصوله على ‭‭'‬‬مزية رياضية غير عادلة‭‭'‬‬."

واضاف "وماذا سيكون الحال إذا ما وقعت تلك الحادثة عقب اختبارات السائقين الشبان؟ ماذا ستكون العقوبة وقتها؟ هل سيتم حرمان الفريق من إقامة العشاء في نهاية العام؟".