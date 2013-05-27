ديل بوسكي ينتصر لكاسياس

مدريد- عاد الحارس ايكر كاسياس والمهاجم فرناندو توريس إلى تشكيلة اسبانيا بعدما أعلن المدرب فيسنتي ديل بوسكي قائمة مبدئية من 26 لاعبا الإثنين استعدادا لخوض كأس القارات الشهر المقبل في البرازيل.

وسيتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبا بعد انتهاء الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني الأسبوع المقبل.

وعاد كاسياس حارس ريال مدريد الذي قاد منتخب بلاده للفوز بطولة أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 إلى الفريق كما هو متوقع على الرغم من انه لم يلعب مع ريال منذ اصابته بكسر في احد اصابعه في يناير كانون الثاني الماضي.

وجلس اللاعب الشهير البالغ من العمر 32 عاما على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة حيث فضل جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الذي انفصل عن النادي مؤخرا الدفع بدييغو لوبيز كحارس اساسي للفريق حتى نهاية الموسم.

وقال ديل بوسكي خلال مؤتمر صحفي "كان ايكر يعاني من اصابة بسيطة. لا اعتقد ان عدم لعبه لعدة اشهر يمثل مشكلة. انه يتدرب وهو في وضع جيد."

وكان كاسياس وتوريس وخابي مارتينيز لاعب وسط بايرن ميونيخ قد خرجوا من تشكيلة اسبانيا خلال لقاء فرنسا ضمن تصفيات كأس العالم في مارس اذار الماضي.

واستطاع توريس من بعدها مساعدة تشيلسي على الفوز بكأس الأندية الأوروبية كما لعب مارتينيز دورا محوريا في فوز بايرن ميونيخ في نهائي دوري ابطال اوروبا على بروسيا دورتموند.

واضاف ديل بوسكي "عندما تم استبعاد توريس ومارتينيز في السابق كان هذا بسبب اننا لم نكن نرى ان الوقت يبدو مناسبا. الأمر بات مختلفا الان. الاثنان باتا في وضع افضل."

وكانت هناك علامات استفهام بشأن لياقة بعض لاعبي خط الوسط الاساسيين مثل تشابي وتشابي الونسو وسيرجيو بوسكيتس والذين بدوا منهكين مع انديتهم في الاونة الاخيرة الا ان ديل بوسكي اكد على الرغبة التي لا تزال لدى اللاعبين لأن يكونوا جزءا من الفريق.

وقال ديل بوسكي "الجميع يريد الأنضمام. لم يقل أحد ‭‭'‬‬انا مجهد‭‭'‬‬. الرغبة في الحضور للمحافل الكبرى لا تزال قائمة. نريد اللاعبين الملتزمين تماما باللعب مع المنتخب الوطني."

وسيكون أحد الغائبين الرئيسيين عن اللعب في البرازيل المدافع كارليس بويول (35 عاما) الذي لم يعد للعب مع برشلونة منذ خضوعه لجراحة في الركبة في آذار مارس الماضي.

وسيلعب بطل العالم واوروبا مباراتين وديتين في الولايات المتحدة قبل التوجه الى البرازيل الاولى ضد هايتي في ميامي في الثامن من يونيو حزيران والثانية امام ايرلندا في نيويورك بعدها بثلاثة ايام.

واوقعت قرعة كاس القارات اسبانيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا اوروغواي وتاهيتي ونيجيريا. وستبدأ اسبانيا حملتها في 16 يونيو حزيران بمواجهة بطلة أميركا الجنوبية 2011.

وستقام كأس القارات التي تشارك فيها ثمانية منتخبات في الفترة بين 15 و30 يونيو حزيران.

وفيما يلي تشكيلة اسبانيا:

حراس المرمى: ايكر كاسياس (ريال مدريد) وفيكتور فالديس (برشلونة) وبيبي رينا (ليفربول الانكليزي).

مدافعون: سيرجيو راموس والفارو اربيلوا وراؤول البيول (ريال مدريد) جيرار بيكي وخوردي البا (برشلونة) سيزار ازبيليكويتا (تشيلسي الانكليزي) اجناسيو مونريال (ارسنال الانكليزي) خابي جارسيا (مانشستر سيتي).

لاعبو وسط: خابي مارتينيز (بايرن ميونيخ) وتشابي واندريس انيستا وسيرجيو بوسكيتس (برشلونة) سانتي كازورلا (ارسنال الانكليزي) تشابي الونسو (ريال مدريد) بينات ايتشباريا (ريال بيتيس).

مهاجمون: ديفيد بيا وبيدرو وسيسك فابريجاس (برشلونة) ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي الانكليزي) روبرتو سولدادو (بلنسية) خوان ماتا وفرناندو توريس (تشيلسي الانكليزي) خيسوس نافاس (اشبيلية).