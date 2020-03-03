حكومة الوفاق الليبية تقر إجراءات تقشفية بعد إغلاق حقول النفط

انعكس تأثير إغلاق الحقول النفطية في ليبيا على ميزانية حكومة الوفاق التي أقر وزير ماليتها فرج بومطاري اليوم الثلاثاء، إجراء لترشيد النفقات في ميزانية 2020

ويشمل القرار تخفيضات بنسبة 40% على رواتب أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء، وأخرى بنسبة 30% على رواتب المستشارين.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”الحكومة وافقت على هذا الإجراء في اجتماع عقد في كانون الثاني /يناير الماضي“.

وأوضحت أنه ”يهدف إلى إجراء بعض التخفيضات في رواتب الموظفين التنفيذيين والتشريعيين بنسبة 20٪، وكذلك تخفيض العلاوات بنسبة 20 % أيضا، مشيرة إلى أن ”الوزارة تعمل على قاعدة بيانات للتمهيد للحكومة لتمريرها“.

وأضافت الوزارة أنها ”شكلت لجنة من الخبراء لوضع المعايير القانونية والتقنية لنظام مرتب موحد يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية استنادا إلى جودة الأداء ومقدار مسؤولية المنصب“.

وقالت صحيفة ”ليبيا اوبزيرفر“ الصادرة باللغة الأنجليزية في عددها الصادر اليوم، إن ”مرتبات موظفي الدولة لم تدفع حتى الآن منذ بداية 2020، بسبب بعض الخلافات بين وزارة المالية والمصرف المركزي الليبي“.

وأعلن المصرف المركزي الأسبوع الماضي، أنه سيبدأ دفع الرواتب الأساسية لموظفي الدولة بشكل استثنائي عن شهري كانون الثاني/يناير وشباط/ فبراير من هذا العام، دون أن يصرف الحوافز والعلاوات وأي مدفوعات إضافية أخرى.

وبدأ إغلاق الحقول والموانئ النفطية الليبية من قبل قبائل ليبية في الـ 17 من كانون الثاني/ يناير الماضي، بهدف ”تجفيف منابع تمويل الإرهاب بعوائد النفط، ووقف التدخل التركي وجلب المرتزقة السوريين وكذلك للمطالبة بإعادة مؤسسة النفط إلى مقرها في بنغازي“.

وناهزت خسائر المؤسسة الليبية للنفط جراء الإغلاق -حتى الآن- ملياري دولار.