استمرار تراجع قطاع الإنشاءات في سلطنة عمان‎

استمر قطاع الإنشاءات في سلطنة عمان بالتراجع للعام الثاني على التوالي نتيجة ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الاستثماري الحكومي الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد العماني المعتمد بشكل كبير على الصادارت النفطية.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة والصناعة، أن قطاع الإنشاءات تقلص بنسبة 5.8% في أول 9 أشهر من العام الماضي ليصل إلى 1.383 مليار ريال (3.6 مليار دولار) مقابل حوالي 1.467 مليار ريال (3.8 مليار دولار) في نفس الفترة من عام 2018.

وسجل قطاع الإنشاءات انخفاضا بنسبة 6.1% خلال عام 2018 مقابل نمو إيجابي متواضع خلال عامي 2016 و 2017 وهو ما دفع بالعديد من الشركات إلى الاستغناء عن بعض عمالها وإعادة النظر في خططها الاستثمارية.

وجاء في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفض بنسبة 2.6% الى نحو 21.64 مليار ريال (56.26 مليار دولار) من 22.22 مليار ريال (57.77 مليار دولار) في نفس الفترة نتيجة تراجع قطاع النفط وقطاعات أخرى.

وأظهر تقرير لوزارة المالية نشر أخيرا أن الإنفاق الاستثماري للسلطنة انخفض بنسبة كبيرة بلغت حوالي 19.1% الى نحو 2.337 مليار ريال (6.07 مليار دولار) خلال عام 2019 من حوالي 2.888 مليار ريال (7.5 مليار دولار) عام 2018.

وأشارت بيانات محلية إلى أن التراجع في نشاط قطاع الإنشاءات أدى إلى تقلص عدد شركات المقاولات في سلطنة عمان من حوالي 60 ألف شركة بنهاية عام 2017 إلى 58600 شركة بنهاية العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض العمالة الوافدة في القطاع من حوالي 716 ألف عامل إلى 581 ألف عامل في تلك الفترة.

وأوضح تقرير نشرته صحف محلية نهاية العام الماضي، أن هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع المقاولات في السلطنة، أهمها قلة المشروعات المطروحة نتيجة للظروف المالية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى نقص في التدفقات النقدية بسبب التأخير في عملية الدفع من قبل المؤسسات الحكومية.

ولفت التقرير إلى أن شركات المقاولات تعاني أيضا من ضعف قدرتها في الحصول على التسهيلات المصرفية لتسوية أعمالها، بالإضافة إلى معاناتها من عملية توطين الوظائف وعدم وجود مرونة كافية في اتخاذ القرارات المناسبة تجاه هذا القطاع.