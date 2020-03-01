محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر تطورات القضية (فيديو)

كشفت ريهاب البيطار محامية الشاب السوري محمد الموسى، والمعروف إعلاميا بـ“قتيل فيلا نانسي“، عن آخر التطورات بشأن القضية والمتهم فيها فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم.

وقالت المحامية ريهاب البيطار الوكيل القانوني لعائلة القتيل، إن قاضي التحقيقات وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها.

ونفت ريهاب البيطار عبر فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع ”تويتر“، ما تردد بشأن تخليها هي وطاقم لجنة الدفاع عن محمد الموسى، قائلة: ”أريد أن أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور“.

وأضافت رئيس لجنة الدفاع بأنه سيتم الانتهاء من شهادة وفاة القتيل خلال يومين حيث سيتم إرسال جثته داخل سيارة إسعاف إلى سوريا، وسيكون في انتظاره لجنة طبية سورية.

وكانت ريهاب بيطار تقدمت بطلب لتشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين بمرافقة طبيب سوري لفحص جثة القتيل محمد الموسى.

وكتبت تغريدة جديدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“، قالت فيها: ”تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق #محمد_الموسى“.