إنفانتينو: مباريات كرة القدم في خطر بسبب كورونا

قال غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن المباريات الدولية في، مارس/ آذار المقبل، ستكون تحت التهديد بسبب فيروس كورونا، لكنه تمنى ألا تتأثر بطولة أوروبا أو الأولمبياد بذلك.

وأعلنت 6 دول ظهور أولى حالات الإصابة لديها بالفيروس، اليوم الجمعة، وتضررت مسابقات رياضية بالفعل من انتشار الفيروس، وأقيمت مباراة إنتر ميلان مع لودوجوريتس في استاد سان سيرو دون حضور جماهير في الدوري الأوروبي، أمس الخميس.

ومن المنتظر إقامة مباريات دولية تشمل مواجهات بتصفيات بطولة أوروبا 2020 وأخرى ودية في الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار، ولم يستبعد إنفانتينو أي احتمال.

وقال إنفانتينو للصحفيين:“لا استبعد أي شيء في الوقت الحالي، وأتمنى ألا نسلك أبدًا هذا الاتجاه، وسيكون من الصعب إيقاف منافسات بشكل عالمي لأن الوضع مختلف في كل دولة“.

وأضاف:“صحة الناس أهم بكثير من أي مباراة لكرة القدم، والصحة فوق كل شيء، ولذلك نراقب الموقف، ونتمنى أن يتراجع الفيروس بدلًا من أن ينتشر، وفي الوقت الحالي يبدو أنه لا يزال ينتشر، وإذا كان يجب تأجيل مباريات أو إقامتها دون جمهور حتى ينتهي الخطر سنفعل ذلك“.

وتنطلق بطولة أوروبا 2020 في 12 يونيو/ حزيران، وتشمل عددًا لا سابق له من التنقلات الدولية بين 12 مدينة في 12 دولة مختلفة بالقارة.

وتابع إنفانتينو:“أعتقد أن البطولة ستقام في موعدها، ولا يجب الشعور بالذعر، لكن يجب أن نتعامل بجدية مع الموقف وأن نتبع تعليمات السلطات، ونتمنى أيضًا إقامة دورة الألعاب الأولمبية كما كان مخططًا لها، وأن نسافر بأمان إلى طوكيو هذا الصيف“.

وفي سياق آخر قال إنفانتينو إنه منفتح على فكرة إدخال تغييرات على قانون التسلل للمساعدة بتقليل المشاكل التي ازدادت بدخول نظام حكم الفيديو المساعد.