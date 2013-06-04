إحباط محاولة تهريب من ليبيا

إرم – (خاص) محمد عبد الحميد

أعلن عقيد أركان حرب "أحمد محمد علي"، المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن عناصر من قوات حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية بمنطقة منقار سيدي صالح داخل بحر الرمال، قد تمكنت من ضبط 107 صناديق كرتونية بداخلها 1100 مسدسات 9 مم و 1000 مطواة قرن غزال و 63 عبوة من المتفجرات والدخان.

كما تمكنت عناصر حرس حدود المنطقة الغربية العسكرية من ضبط 15 بندقية آلية - 15 خزنة بندقية آلية، إلى جانب 70000 قرص ترامادول، وأنه تم عرض المضبوطات والمتهمين على النيابة المختصة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

كانت عمليات التهريب قد نشطت بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية وهو ما استدعى التنسيق مع الجانب الليبي على ضبط الحدود مع مصر، من خلال لقاء تم قبل شهرين بين قائد حرس الحدود المصرية اللواء "أركان حرب" مع رئيس الأركان الليبي اللواء الركن "يوسف المنقوش" ورئيس هيئة العمليات المشتركة "عبد السلام الحاسي"، ورئيس أركان البحرية الليبية ورئيس أركان الحدود الليبي، وعدد كبير من القادة العسكريين الليبيين.

واتفق الجانبان على التعاون من أجل تأمين الحدود الليبية المصرية ضد أي مخاطر، مما يعود بالفائدة على الجانبين، وكذلك من التهريب العابر للحدود بكل أنواعه من أسلحة والذخيرة والحبوب المخدرة مثل الترامادول وغيرها، والبضائع المغشوشة مثل السجائر، والهجرة غير الشرعية.