”غوغل إيرث“ سيعمل على متصفحات أوبرا وإيدج وفايرفوكس

قررت شركة ”غوغل“ العملاقة تشغيل تطبيق ”غوغل إيرث“ على متصفح فايرفوكس وغيره من المتصفحات، بعد 3 سنوات من إعلان أنه شبه جاهز للعمل.

وأصبح البرنامج الشهير يعمل على متصفح مايكروسوفت إيدج وأوبرا بالإضافة إلى ”فايرفوكس“، وفقًا لموقع ”إنغادجيت“.

وجرى إنشاء ”غوغل إيرث“ في الأصل لاستخدام تقنية تحديد آلية الوصول Google Native Client، حيث تم بناء البرنامج في الأصل باستخدام Native Client الأصلي من Chrome فقط ، لذا كان يتعين على غوغل تبديل آلياتها لجلب التطبيق إلى متصفحات أخرى.

وقرر عملاق البحث إعادة بناء التطبيق من خلال تجميع رمز C ++ باستخدام WebAssembly ، وهي لغة ثنائية جديدة تشبه ”جافا“ تعمل في جميع متصفحات الويب.

وأخيرا جرت التوصية بتجميع WebAssembly (في 5 ديسمبر 2020) من قِبل اتحاد شبكة الويب العالمية باعتباره رابع لغة أصلية بعد HTML و CSS و JavaScript.

وعلى الرغم من أن برنامج ”غوغل إيرث“ يعمل على تلك المتصفحات الأخرى، إلا أن غوغل قالت إنها لا تزال بحاجة إلى الصقل، لذلك ربما لا يزال بإمكانك الحصول على أفضل تجربة على ”كروم“.

وتخطط ”غوغل“ لجلب برنامج ”غوجل إيرث“ إلى متصفح سفاري الخاص بـ“آبل“ في المستقبل.