وزير الطاقة الروسي: موسكو راضية عن التعاون مع السعودية

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أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الخميس أن روسيا ”راضية جدا“ بتعاونها مع السعودية وتريد مواصلته في إطار تحالف أوبك والمنتجين من خارجها، وكذلك بشكل ثنائي. وقال: ”نحن راضون جدا بالتعاون مع شركائنا، في السعودية، وبالطبع نريد مواصلة التعاون ليس فقط في إطار العلاقات المتعددة الأطراف – أوبك، لكن أيضا على الصعيد الثنائي – لدينا…