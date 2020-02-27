تفاصيل قصة الجنرال الإسرائيلي المتورط بإشعال الحرب في جنوب السودان.. واشنطن تبرئه

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على الجنرال ورجل الأعمال الإسرائيلي، يسرائيل زيف، المتورط في صفقات سلاح في جنوب السودان، وذلك بعد أكثر من عام على إدراج الشركة التي يملكها ضمن قائمة سوداء، لكونها ساهمت في إطالة أمد الحرب الأهلية بين القوات الحكومية والقوى المعارضة في جوبا.

وذكرت صحيفة المال والأعمال الإسرائيلية اليومية ”كالكاليست“، أمس الأربعاء، أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت إخراج زيف وشركة ”Global CST“ من القائمة السوداء، بعد اتهامه بتأجيج النزاعات المسلحة في جنوب السودان، ما يعني رفع العقوبات وإلغاء تجميد أرصدته المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر عام 2018 عقوبات اقتصادية على يسرائيل زيف، القائد السابق لشعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي في الفترة بين عامي 2003 – 2005، بعد اتهامه بالتورط في الحرب الأهلية بجنوب السودان.

وطالت العقوبات الأمريكية رجل الأعمال السوداني الجنوبي أفوك ويليام، والمسؤول الحكومي في جوبا، جريجوري فسيلي، وذلك لاتهامهما ببيع أسلحة في جنوب السودان تحت غطاء مشاريع زراعية، فضلا عن اتهامهما بتنظيم هجمات عبر مرتزقة محليين، ضد البنية التحتية في البلاد، وزعزعة الاستقرار الأمني والسلام.

تحقيقات ونفي الاتهامات

طوال فترة سريان العقوبات، تمسك زيف بنفي الاتهامات الموجهة ضد شركاته وأنشطتها في جنوب السودان، وزعم أنه ينفذ مشاريع زراعية هناك ولا علاقة لها ببيع السلاح، لا سيما بعد أن قامت بنوك إسرائيلية أيضا، خاصة بنك ”ليؤمي“، بتجميد أرصدته المالية.

وخضع زيف في وقت سابق للتحقيق داخل شعبة الرقابة على الصادرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، التي أصدرت في النهاية بيانا يزعم أنها لم تجد أدلة على تورط شركاته في أنشطة غير قانونية بجنوب السودان، وهو الأمر الذي استغله لصالحه خلال المسيرة القانونية التي خاضها ضد وزارة الخزانة الأمريكية.

وعقب قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر أمس، أصدر زيف بيانا أشار خلاله إلى أن خبراء من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كانوا قد حققوا بشأن اتهامه ببيع أسلحة في جنوب السودان، ولم يعثروا على أي أدلة أو شهادات على تورط شركاته في عمليات بيع أسلحة هناك في السنوات الأخيرة.

الموقف الإسرائيلي

من جانبها رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية الرد على طلب الصحيفة بشأن التطورات الخاصة بقضية الجنرال زيف، وأبلغتها أنها ليست طرفا في القضية، مضيفة أن الجنرال زيف أبلغها بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، وأنها تثني على هذا القرار.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قبل أكثر من عام أكدت خلاله أن العقوبات التي فرضتها على زيف تتعلق بـ6 كيانات يترأسها مع مسئول في جوبا، زودت جنودا بالسلاح والذخائر بغية إشعال الصراع في جنوب السودان، الذي استمر 5 سنوات وتسبب في مقتل 400 ألف شخص، لافتة إلى أن واشنطن ”ستواصل رصد من يتربحون على حساب معاناة البشر في جنوب السودان“.

ووفق مصادر إعلامية إسرائيلية، عملت شركة الجنرال الإسرائيلي السابق في جنوب السودان تحت غطاء تخصصها في المجال الزراعي والبناء والإسكان لصالح الحكومة في جنوب السودان، لكنها في الحقيقة كانت مجرد غطاء لبيع أسلحة بقيمة 150 مليون دولار للنظام، شملت بنادق آلية وقنابل يد وصواريخ كتف، حيث كانت الأسلحة الإسرائيلية تصل للقوات الحكومية والمعارضة على حد سواء.

وعقدت المحكمة الإسرائيلية العليا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2016 جلسة سرية لمناقشة دعوى قضائية أقامتها عضوة الكنيست تامار زاندبرغ، النائبة عن حزب ”ميرتس“ المعارض، ضد الشركة، عقب تورطها في بيع نظم تجسس متطورة لحكومة جنوب السودان.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية حينذاك صورة خلال حفل توقيع اتفاق أمني في العاصمة جوبا، بين الشركة الإسرائيلية وحكومة جنوب السودان، حيث ظهر اللواء زيف، وإلى جواره وزير الدفاع بحكومة جنوب السودان.

وتعمل شركة ”Global CST“ الإسرائيلية في مجال توفير الاستشارات الأمنية والتدريبات العسكرية لقوات الأمن في عدد من الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

السلاح الإسرائيلي في جنوب السودان

وحذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في شهر آب/ أغسطس من عام 2015 من أن السلاح الإسرائيلي يقف وراء تأجيج الحرب الأهلية في جنوب السودان، وأن شركات إسرائيلية تزود أطراف النزاع بأسلحة، من شأنها إطالة أمد الحرب، منوها أن تلك الشركات تبيع السلاح لقوات الأمن والشرطة المحلية، وجيش التحرير الشعبي السوداني، وصولا إلى الضباط الكبار وحراسهم.

وأعلن جنوب السودان استقلاله في الـ9 من شهر تموز/ يوليو لعام 2011، ونال اعتراف الأمم المتحدة، وأيضا إسرائيل، وأعلن البلدان إرساء علاقات دبلوماسية متبادلة بينهما، فيما عرضت الحكومة الإسرائيلية على الرئيس سيلفا كير مساعدات إسرائيلية في العديد من المجالات.

وتأججت الحرب الأهلية في البلد الوليد في شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2013، حين اتهم الرئيس سيلفا كير نائبه السابق رياك مشار بمحاولة الانقلاب عليه، ما أثار موجة من أعمال العنف، امتدت من جوبا إلى أنحاء البلاد وشهدت ممارسات وحشية.