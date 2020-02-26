تقرير: الاحتياطي النقدي لتركيا يكفيها فقط لسداد 20% من التزاماتها خلال عام

كشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية عن تراجع الاحتياطي التركي من العملات الأجنبية بحوالي 9 مليارات دولار منذ نهاية ديسمبر الماضي، ليصل إلى أقل من 35 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ستة أشهر.

وقالت الوكالة التي استندت إلى حسابات بيانات رسمية، إن هذا الاحتياطي يغطي فقط 20% من التزامات تركيا الخارجية على مدار الـ 12 شهرا القادمة.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة فرضت على البنك المركزي التركي أمس الثلاثاء اللجوء للاقتراض التجاري من أجل سداد الثغرة.

أزمة مماثلة

وتحدث التقرير عن تعرض البنك المركزي التركي لأزمة مماثلة في النصف الأول من 2019، حيث لجأ للاقتراض الجامح من أجل معالجة النضوب في الاحتياطيات.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن أزمة نضوب الاحتياطي تحصل الآن رغم إصدار اليوروبوند الذي باعته تركيا خلال الشهر الحالي بحوالي 4 مليارات دولار.

أرقام دويتشه بانك

وكان مصرف ”دويتشه بانك“ الألماني قد كشف أن رصيد المركزي التركي في نهاية الأسبوع الماضي تراجع بحدود 8 مليارات دولار، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أنقرة وقالت إن هذه الأرقام تتضمن قراءة غير دقيقة لمفهوم الاحتياطيات الكلية التي قالت إنها تصل إلى 104 مليارات دولار.

أزمة سعر الليرة

وكالة بلومبيرغ قالت إن أزمة تركيا حقيقية، وتتمثل بشكل قوي في موضوع سعر الليرة التبادلي مع الدولار، فالاقتصاد التركي مدين للخارج بمبلغ 168 مليار دولار تتدحرج أيضا للعام القادم في ظل الرعب من فيروس كورونا، وهو ما سيضع تحت الاختبار توجهات الرئيس رجب طيب أردوغان المستمرة للمركزي لتقليص كلفة الاقتراض وربما لرفع الفائدة المحلية على الليرة.

ونقلت بلومبيرغ عن المحلل الاقتصادي كان ناظلي قوله ”تقترب تركيا من مستويات غير مريحة، حيث لدينا استحقاقات تمويل بحوالي 6 مليارات دولار خلال الشهرين القادمين“.

وعززت بلومبيرغ تقييمها للأزمة التي يتحدث عنها ناظلي بالقول إن الليرة تراجعت بحوالي 6.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أعلى مستوى للتراجع النقدي على مستوى الأسواق الناشئة في العالم، خلال الأشهر التسعة الماضية.

وكانت الليرة التركية قد تراجعت أكثر من 1% يوم الاثنين الماضي لتصبح قيمتها التبادلية 6.19% تجاه الدولار، وهو أدنى مستوى للعملة التركية منذ مايو الماضي.

ويترافق تداعي الليرة مع ارتفاع معدلات اقتراض البنك المركزي التركي من البنوك المحلية، وهو ما يؤدي لتقليص قدرة هذه البنوك على الحفاظ على أرصدتها من العملات الأجنبية، كما يقول التقرير.