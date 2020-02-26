برعاية أممية.. انطلاق اجتماع تشاوري حول اليمن في الأردن

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انطلق، اليوم الأربعاء، اجتماع تشاوري لسياسيين يمنيين في العاصمة الأردنية عمان، برعاية مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث. وقال غريفيث، عبر صفحته الرسمية على ”تويتر“ إنه افتتح اجتماعا يستمر ليومين يجمعه ومجموعة متنوعة من المعنيين اليمنيين؛ لمناقشة الطرق الممكن اتخاذها لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتحقق السلام المستدام في اليمن. يحدث الآن: افتتاح اجتماع يستمر ليومين…