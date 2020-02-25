المغرب يتسلم مصممة الأزياء عائشة عياش المرحلة من الإمارات

تسلمت فرقة أمنية مغربية، اليوم الثلاثاء، بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، مصممة الأزياء ”عائشة عياش“ بعد ترحيلها من السلطات في الإمارات العربية المتحدة، بناء على مذكرة البحث الدولية التي أصدرها القضاء المغربي بخصوصها؛ بسبب تورطها في ملف حسابات ”حمزة مون بيبي“.

وكان حساب ”حمزة مون بيبي“ متخصصا في ابتزاز والتشهير بالفنانين والفنانات المغاربة في المغرب أو المقيمين في الخليج، و“الصندوق الأسود“ للمغنية دنيا بطمة وشقيقتها.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم نقل المتهمة على الفور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معها.

وعبر عدد من الأطراف والمتابعين لما أصبح يعرف بقضية عصابة ”حمزة مون بيبي“، عن توقعاتهم بانكشاف حقائق خطيرة في الملف بعد التحقيق مع عائشة عياش، ومنهم من وصفها في تصريحات للإعلام المحلي بـ“الصندوق الأسود“ للحساب.

وأصدر القضاء المغربي حكمه بحق 4 من المتهمين، من بينهم الهاكر الرئيسي في الملف، بالسجن لمدة سنتين، مع أداء غرامات مالية وتعويضات للمتضررين.

ولا يزال الرأي العام المغربي والعربي يتابع تطورات القضية، لا سيما فيما يخص الموقف القانوني للمغنية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام.