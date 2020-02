مستشفى كوري يرد على مزاعم ”سارة جو“ بإصابتها بشلل نصفي (فيديو)

View this post on Instagram

شركة العرب التي تعاقدت معها اليوتيوبر المغربية #سارة_جو والتي أصيبت بشلل نصفي بوجهها بسبب خضوعها لعلاج بالإبر الصينية داخل المشفى، على حد قولها. ‏ . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal ‫