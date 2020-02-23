مستشفى كوري يرد على مزاعم ”سارة جو“ بإصابتها بشلل نصفي (فيديو)

اتهمت سيدة كورية الجنسية تدعى ”نرجس“ اليوتيوبر المغربية سارة جو، المقيمة في كوريا، بالكذب بشأن الادعاء الذي أطلقته خلال مقطع فيديو لها قالت فيه إنها أصيبت بشلل نصفي جراء خضوعها للعلاج بالإبر الصينية في كوريا.

وقالت ”نرجس“، التي عرفت نفسها أنها صاحبة الشركة المتعاقدة مع سارة جو، إنها ستكشف تفاصيل بشأن قضية سارة جو التي انتشر لها مؤخرا مقطع في العالم العربي، يشير إلى أنها ضحية خطأ طبي، لافتة إلى أن المستشفى هو الضحية وليس الجاني.

وأضافت: ”لقد كان مؤلما بالنسبة لي أن أتحمل وأسمع كل هذه الأكاذيب التي نشرتها سارة جو عبر قناتها على اليوتيوب التي لديها أكثر من مليون متابع فقررت كشف الحقيقة بعد التعرض للضغط النفسي الكبير، وأنشر هذا الفيديو لإنقاذ ضحايا آخرين من أكاذيبها“.

وأردفت في مقطع فيديو تم تناقله على أحد حسابات المشاهير عبر موقع ”إنستغرام“ قائلة: ”طلبنا من سارة تقديم أي دليل يثبت أنها مريضة بسبب العلاج الذي خضعت له في مشفانا لكنها رفضت تقديم أي أدلة باستثناء بكائها المستمر“، مبينة أن المحامي المعني بالدفاع عن اللاجئين عندما علم بكذب سارة جو، أمدنا بوثائق تدينها.

واستعرضت صاحبة المقطع بعض الدلائل التي خصهم بها المحامي فقالت: إن سارة جو نشرت صورة على إنستغرام قبل أسبوع من مقطع الفيديو وهي ترتدي زي المرضى بالمستشفى، مبينة أنها كانت تريد أن تتسول مبلغا من المال من قِبل مسؤولي المستشفى وأخبرت محاميها بالمبلغ الذي ستتم المساومة عليه قبل الاجتماع.

وأشارت إلى أنها هددت المستشفى بنشر فيديوهات تشير إلى تسببهم في إصابتها إلا أن مسؤولي المستشفى أكدوا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال أقدمت على ذلك، لافتة إلى أن سارة جو بدأت نشر فيديوهات لتحريض الجمهور ضد المسشفى.

وتساءلت: لماذا تزعم سارة جو أنها لم تحصل على تقارير طبية، مبينة أن المستشفى أصدر 3 تقارير طبية بحالتها الصحية ووفقا للقانون الطبي الكوري، حيث يتوجب على المستشفى الاحتفاظ بتقارير أي مريض لمدة 10 سنوات قادمة، وتم تسليم التقارير لها عندما طلبتها.

وذكرت في المقطع ذاته أن سارة جو تعاقدت مع المستشفى مقابل الإعلان لها بعدما ادعت أنها تملك وكالة إعلانية تابعة لها في أمريكا وحصلت على مقدم تعاقد 3 آلاف دولار، كما خضعت لعلاج تقويم الوجه في المستشفى.

وأشارت إلى أنها ساومت المستشفى على الحصول على حقنة بوتوكس، وتم الحصول عليها بشكل مجاني، كما خضعت لعلاج شد الوجه في مستشفى آخر على حساب المستشفى، بعدما ادعت أنهم السبب في إصابتها بمشكلة في الأعصاب.

وبينت أن سارة جو ادعت إصابتها بشلل نصفي ومشكلة في العمود الفقري، إلا أن هذا غير صحيح، لأنها صورت مقاطع فيديو داخل المستشفى خلال فترة الإعلان عنها وهي لديها إحساس بأن جسدها مستقيم، لافتة إلى أن الطبيب أكد لها إصابتها بمشكلة في العمود الفقري وطالبها بإجراء 10 جلسات على الأقل.

وتبرأ المستشفى في نهاية المقطع من إهمال الحالة الصحية لسارة جو لأنها لم تقدم أي دليل طبي يدين المستشفى ويؤكد صدق حديثها.

وكانت ”اليوتيوبر“ سارة جو، المغربية التي تقيم في كوريا، قد دخلت في حالة من البكاء بسبب زعمها التعرض لشلل في النصف الأيمن من وجهها، بعد قيامها بجلسة علاج طبيعي في أحد المراكز الطبية TD في كوريا، إضافة إلى معاناتها من تورم بجميع أنحاء جسدها منذ قرابة شهرين بسبب تلك الجلسة.