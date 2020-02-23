شاب يتعاطى مخدرا مصنعا فيقطع رجله

يبدو أن لقطات مروعة تمت مشاركتها أخيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق منها، تظهِر رجلا وساقه اليسرى مقطوعة من فوق الركبة وملطخا بالدماء، يرقد على سرير بمستشفى في مدينة بروكوبييفسك الروسية.

وتشير تقارير متداولة أن الرجل المصاب هو نفسه الجاني الذي قام بقطع طرفه الملطخ بالدماء، وذلك بعد تناوله مخدرا مصنعا قريبا من الأفيون حسب ما ذكره موقع ”مترو“ البريطاني.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرجل تم نقله في البداية إلى العناية المركزة، ويقال إن الأطباء قد كافحوا لإنقاذ حياته بعد وقف النزيف القوي من جرحه العميق.

لكن من غير المعروف حتى الآن كيف تمكن الرجل المجهول من شق طريقه إلى المستشفى.

والمخدرات الاصطناعية الشعبية ذات السمعة السيئة، هي عبارة عن ”تحبيشة“ أو مجموعة مواد تضاف إلى بعضها، يمكن أن تسبب ”الغيبوبة“ إلى جانب حالات اللاوعي.