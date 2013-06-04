ياس ووتروورلد تسعى لدخول غينيس

أبوظبي - سليم سطاس

ستنضم حديقة ياس ووتروورلد إلى الحدث العالمي، التي تشارك فيه العديد من الحدائق والمرافق المائية من جميع أرجاء العالم، لتحطيم الرقم الحالي المسجل في موسوعة غينيس بإستضافتها لأكبر عدد من المشاركين مقارنةً بالمرافق المائية الأُخرى، ولهذا دعت إدارة ياس ووتروورلد سكان الإمارات للمشاركة وبشكل مجاني في هذا الحدث.

وسيستفيد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل من المشاركة بشكل مجاني في أضخم درس لتعليم السباحة في العالم في حوض "أمواج" للسباحة في ياس ووتروورلد. كما سيتمتع المشاركون أيضاً بإمكانية تجربة أي من الألعاب والمنزلقات المائية والمرافق الترفيهية بعد انتهاء الحدث الرئيسي لفترةٍ تتراوح بين ساعتين إلى ثلاثة ساعات مجاناً.

وبإمكان المهتمين الذين يتطلعون الى ان يكونوا جزءاً من هذا الحدث العالمي، والذي سيقام في الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، التسجيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للحديقة، او زيارة صفحتها على موقع فيسبوك.