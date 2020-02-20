الشيخ محمد بن راشد يكرم الفائزين بمبادرة صناع الأمل (صور وفيديو)

كرّم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بمبادرة ”صناع الأمل“ في دورتها الثالثة.

وانطلق، يوم الخميس، حفل الدورة الثالثة من ”صنّاع الأمل“.

#محمد_بن_راشد: كرمنا اليوم #صناع_الأمل في دورته الثالثة … ألف مبروك للفائزين .. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في #القاهرة … صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد#وام pic.twitter.com/OtrChq8dQG — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 20, 2020

وكرم الشيخ آل مكتوم أوائل أصحاب العطاء في الوطن العربي الذين ساهموا في صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية وام صورًا للفائزين في المبادرة.

وفي تعليق له عقب التكريم، قال الشيخ محمد بن راشد: ”كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة … ألف مبروك للفائزين“.

كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد لعلاج أمراض القلب في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد حاكم دبي أن “ صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد“.

كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة … ألف مبروك للفائزين .. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة … صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد pic.twitter.com/ZBMpKwfAIF — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 20, 2020

وأضاف أن الإمارات ”ستبقى مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب.. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمرا ومتسارعا“.

ستبقى الامارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب .. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع pic.twitter.com/kqXR6QzCch — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 20, 2020

وتميزت نسخة هذا العام من مبادرة ”صناع الأمل“ بتخصيص ريع الحفل الختامي لصناع الأمل للعمل الخيري والإنساني وذلك للمرة الأولى.

ومن شأن ذلك أن يرسخ ثقافة العمل الإنساني والخيري في الوطن العربي، ويوحد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنسانية مشتركة.

يستمد سعادته من متعة العطاء، شخصية استثنائية جعلت آلاف القلوب تنبض حياةً من جديد، إنه البروفيسور مجدي يعقوب الذي صنع الأمل في نفوس الكثيرين من خلال تأسيسه مركز أبحاث ومستشفى في مصر لإجراء أدق العمليات الجراحية للقلب بالمجان. #صناع_الأمل pic.twitter.com/qLUKl1YL3n — صناع الأمل (@ArabHopeMakers) February 20, 2020

واستقطبت دورة هذا العام من مبادرة صناع الأمل مشاركة قياسية بلغت أكثر من 92 ألف ترشيح لمبادرات مشاركة من 38 دولة، 15 منها عربية تصدرتها مصر، و23 أجنبية تقدمتها ألمانيا.