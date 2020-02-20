 الشيخ محمد بن راشد يكرم الفائزين بمبادرة صناع الأمل (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

الشيخ محمد بن راشد يكرم الفائزين بمبادرة صناع الأمل (صور وفيديو)

الشيخ محمد بن راشد يكرم الفائزين بمبادرة صناع الأمل (صور وفيديو)

المصدر: فريق التحرير

كرّم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بمبادرة ”صناع الأمل“ في دورتها الثالثة.

وانطلق، يوم الخميس، حفل الدورة الثالثة من ”صنّاع الأمل“.

وكرم الشيخ آل مكتوم أوائل أصحاب العطاء في الوطن العربي الذين ساهموا في صناعة التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم من خلال مشاريعهم الإنسانية التطوعية.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية وام صورًا للفائزين في المبادرة.

 وفي تعليق له عقب التكريم، قال الشيخ محمد بن راشد: ”كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة … ألف مبروك للفائزين“.

كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ 360 مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد لعلاج أمراض القلب في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد حاكم دبي أن “ صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد“.

وأضاف أن الإمارات ”ستبقى مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي .. وستبقى حاضنة لكل العرب.. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمرا ومتسارعا“.

وتميزت نسخة هذا العام من مبادرة ”صناع الأمل“ بتخصيص ريع الحفل الختامي لصناع الأمل للعمل الخيري والإنساني وذلك للمرة الأولى.

ومن شأن ذلك أن يرسخ ثقافة العمل الإنساني والخيري في الوطن العربي، ويوحد جهود أكبر عدد من الناس لدعم مشروع عربي ذي قيمة إنسانية مشتركة.

واستقطبت دورة هذا العام من مبادرة صناع الأمل مشاركة قياسية بلغت أكثر من 92 ألف ترشيح لمبادرات مشاركة من 38 دولة، 15 منها عربية تصدرتها مصر، و23 أجنبية تقدمتها ألمانيا.

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