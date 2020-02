لستن بنات مكة.. حملة غاضبة وتدخل سعودي رسمي ضد أغنية ”بنت مكة“ (فيديو)

View this post on Instagram

أثار مقطع الفيديو متداول استياء كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي في السعودية. ووجه أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب "بنت مكة"، لأنه يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة. وتضمن الأمر إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.