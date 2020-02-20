لستن بنات مكة.. حملة غاضبة وتدخل سعودي رسمي ضد أغنية ”بنت مكة“ (فيديو)

أثار مقطع غنائي لفتاة داخل أحد المقاهي ”كوفي شوب“ في المملكة العربية السعودية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حادة واتهامات بالإساءة إلى فتيات المملكة ومدينة مكة المكرمة تحديدا.

وانتشر مقطع فيديو كليب حمل عنوان ”أنا بنت مكة“، على نطاق واسع، حيث أظهر فتاة وهي تغني في مقهى باللغتين العربية والإنجليزية على موسيقى غربية، كما ظهر معها شباب وبنات بأعمار مختلفة يؤدون بعض الرقصات على أنغام الموسيقى.

وسرعان ما أشعل المقطع تفاعلا كبيرا بين السعوديين، وانطلقت آلاف التغريدات على موقع تويتر تحت وسم #لستن_بنات_مكة؛ تعبيرا عن استنكار محتوى الفيديو.

وقال مغرد يدعى محمد الشمري، موجها الانتقاد للأشخاص الذين ظهروا في الفيديو: ”طرش بحر ولا تمثلن اهل مكه باي صله اهل مكه اساء لهم هالاشكله بالسمعه والكلام ولا هم اشرف والطف ناس“.

طرش بحر ولا تمثلن اهل مكه باي صله

اهل مكه اساء لهم هالاشكله بالسمعه والكلام ولا هم اشرف والطف ناس #لستن_بنات_مكه — محمد الشمري (@90LyatX5B9OsbpP) February 20, 2020

وقال مغرد باسم سليم بن سالم: ”الله يحفظ بنات مكة العفيفات أبتلينا بناس شوهو مجتمعنا الطيب“.

#لستن_بنات_مكه

الله يحفظ بنات مكة العفيفات

أبتلينا بناس شوهو مجتمعنا الطيب — سليّم بن سالم (ابو فهد ) (@th_n000) February 20, 2020

وقال جابر علي: ”بنات أهل مكة المكرمة أشرف وأطهر من هذا السقط الذي شاهدناه، الله يطهر بلادنا من هذه العينات“.

بنات أهل مكة المكرمة أشرف وأطهر من هذا السقط الذي شاهدناه، الله يطهر بلادنا من هذه العينات #لستن_بنات_مكه — jaber ali (@yaberali) February 20, 2020

تدخل رسمي

من جهته، وجه أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بتوقيف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب (بنت مكة).

وذكرت إمارة منطقة مكة في تغريدة على حسابها في ”تويتر“: ”أمير مكة #خالد_الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكة ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة. .. تضمن توجيه سموه إحالتهم للجهات المختصة؛ للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم”.