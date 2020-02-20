إيران: الإمارات دولة جذابة للتجارة وعلينا توسيع التفاعل معها

قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية فرشيد فرزانجان، الخميس، إن بلاده لديها أسواق جديدة في الإمارات العربية المتحدة لبيع المنتجات الإيرانية، خاصة الزراعية منها.

وأضاف في حديث لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، أن ”إيران اتخذت تدابير مختلفة لتوسيع التواصل، وتوسيع تفاعلها مع الإمارات، لأن الأخيرة دولة جذابة للتجارة“.

وبين فرزانجان أن ”مؤتمر إكسبو 2020 في دبي، يوفر فرصا لرجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة قم (وسط إيران)“.

وأكد أن إكسبو 2020 يشكل ”فرصة عظيمة لتقديم الإمكانات الثقافية والاقتصادية للبلاد، وكذلك إمكاناتها الاقتصادية على المستوى الدولي“.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال مؤتمر معرض إكسبو الدولي 2020 في 20 من شهر تشرين الثاني/أكتوبر من عام 2020، بمشاركة أكثر من 200 دولة.

وأوضح فرزانجان أن ”الإمارات هي الوجهة الثالثة للتصدير وثاني أكبر مصدر للواردات لإيران“، مبينا أن ”الإمارات تتمتع بنمو اقتصادي جيد، إلى جانب استقرار سعر الصرف، ما يجعلها جذابة للتجارة“.

وأشار إلى ما أسماه بـ ”خطة العدو“ لتعطيل العلاقة الجيدة بين إيران والإمارات، وتابع قائلا: ”يجب الحفاظ على العلاقة المتبادلة بين البلدين، وهي تحتاج إلى المنتجات الزراعية الإيرانية التي يجب تقديمها مع البرنامج المناسب للجودة والأسعار المعقولة“.