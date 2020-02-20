بومبيو يتحدث عن زيارته للرياض والتزام أمريكا بأمن السعودية‎

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن زيارته للعاصمة السعودية الرياض، لتأكيد التزام الحكومة الأمريكية بأمن المملكة.

وبعد وصوله يوم أمس الأربعاء إلى الرياض، كتب بومبيو في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”أنا سعيد لعودتي وزيارتي الرياض لتأكيد التزام الحكومة الأمريكية القوي بأمن المملكة“.

وأضاف أن ”هناك حاجة مستمرة للوقوف مع السعودية في مواجهة سلوك إيران الخبيث في المنطقة“.

وتأتي زيارة بومبيو، بحسب وسائل إعلام، لإجراء محادثات حول قضايا الأمن الإقليمي، لا سيما ما يتعلق بإيران، وذلك بعدما اقتربت المنطقة المنتجة للنفط من حافة الحرب، بعدما قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني الشهر الماضي.

وتابع الوزير الأمريكي: ”سنمضي الكثير من الوقت في الرياض في الحديث عن القضايا الأمنية، وبشكل خاص، تهديدات جمهورية إيران الإسلامية، لكننا سنتحدث أيضا عن أمور كثيرة“.

وتضمن تصريحه قبل الوصول إلى الرياض قوله: ”لسنا في عجلة من أمرنا، حملة الضغوط مستمرة. إنها ليست حملة ضغوط اقتصادية فحسب.. إنها عزلة من خلال الدبلوماسية أيضا“.

وتأتي زيارة بومبيو بعد ثلاثة أسابيع من إعلان ترامب عن خطته التي طال انتظارها بشأن السلام في الشرق الأوسط والتي رفضها الفلسطينيون بشكل قاطع.