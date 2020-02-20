تطبيق جديد يمكنك من معرفة الأجهزة التي تتعقبك

يتيح لك تطبيق جديد تم إطلاقه هذا الأسبوع يعمل تقنية ”إنترنت الأشياء“ معرفة الأجهزة التي تعمل من حولك والبيانات التي تجمعها.

ويهدف التطبيق الذي يطلق عليه Internet of Things Assistant وبنيته التحتية، التي أنشأها باحثو جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية، إلى منحك مزيدًا من التحكم في الأجهزة التي تتعقب نشاطك ومعلوماتك، وفقا لما ذكره موقع cnet.

ومع التطبيق ستتمكن من رؤية أجهزة مثل الكاميرات العامة مع تقنية التعرف على الوجه، وإشارات البلوتوث التي تتعقب موقعك في المول التجاري، وجرس الباب الذكي الخاص بجيرانك، أو السماعة الذكية.

ووفقا لما نشره معهد ”كارنيغي ميلون“ للأمن والخصوصية، فإن التطبيق الجديد يتيح لك أيضا معرفة البيانات التي تجمعها هذه الأجهزة والوصول إلى خيارات الخصوصية مثل الاشتراك في جمع البيانات والخروج منها عند توفرها.

وقال البروفيسور نورمان ساده من المعهد: ”نظرا لقوانين جديدة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، فإنه يجب أن يتم إطلاع الناس على البيانات التي يتم جمعها عنهم ويجب أن يحصلوا على بعض الخيارات بشأن هذه العمليات“.

وأضاف ”لقد أنشأنا بنية تحتية تمكن مالكي تقنيات إنترنت الأشياء من الامتثال لهذه القوانين، وتطبيق يستغل هذه البنية التحتية لتمكين الناس من معرفة البيانات التي تجمعها هذه التقنيات والتحكم فيها“.

وأوضح ساده، قائلا: ”إذا كنت تمتلك جهاز إنترنت الأشياء الذي يعمل في مساحة عامة، فيمكنك استخدام وسيلة للدخول على الإنترنت لمعرفة أمكنة أجهزة إنترنت الأشياء والبيانات التي تجمعها، بحيث يمكن إضافتها إلى قاعدة بيانات التطبيق“.

ولفعل ذلك يقول ساده إن ”كل ما عليك فعله هو البدء في إضافة أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك حتى تتمكن من الامتثال لقوانين الخصوصية الحالية“.

وذكر ساده أن التطبيق مجاني ومتاح لكل الهواتف التي تستخدم تطبيقي iOS و Android.