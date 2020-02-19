مقتل مغني الراب بوب سموك خلال سطو مسلح على منزله

أكدت شرطة كاليفورنيا وفاة مغني الراب الأمريكي الصاعد بوب سموك، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعرض منزله لسطو مسلح بهوليوود هيلز.

ونشرت صحيفة ”إيه بي سي نيوز“ الأمريكية، أن منزل مغني الراب الأمريكي بشار بركة جاكسون والمعروف باسم بوب سموك (20 عامًا) تعرض للسطو المسلح من قِبل مجموعة من الملثمين فجر اليوم، مما أسفر عن إصابته بعدة طلقات نارية، وتم نقله لأحد المستشفيات المحلية حيث تم إعلان وفاته هناك.

وأكدت الصحيفة أنه إلى الآن غير معروف إذا كان الهجوم عشوائيا أم خطط له، وهل الحادث مرتبط بالاعتقال الأخير لمغني الراب في بروكلين، بعد اتهامه بسرقة ساعة رولز رويس التي استعارها لتصوير أحد الفيديوهات الغنائية في كاليفورنيا.

وقال ستيف لوري، وهو أحد ضباط شرطة لوس أنجلوس، إنهم تلقوا عبر رقم النجدة 911 مكالمة من أحد الأشخاص للإبلاغ عن السطو، وأكد أن عدد الأفراد الذين اقتحموا المنزل ما زال غير معروف، ولكن التقارير الأولية تشير إلى أن عددهم يتراوح ما بين 2-6 أفراد وقد غادروا منزل الضحية بعد قتله مشيًا على الأقدام، وإلى الآن لم يتم القبض على أي مشتبه به.

وتأتي وفاة بوب في نفس الأسبوع الذي تصدرت أغنيته Meet the Woo, V.2 المراكز الأولى، وذلك وفقًا لمجلة ”بيلبورد“.