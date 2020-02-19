مفاوضات فلسطينية إسرائيلية غير مباشرة لإنهاء حظر التصدير‎

قالت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، إن مفاوضات تجري مع إسرائيل عبر وسطاء دوليين، لإنهاء قرار يحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وأضافت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان، أن ”وزيري الاقتصاد خالد العسيلي والزراعة رياض العطاري، أكدا خلال لقائهما، تجار وموردي المنتجات الزراعية، إجراء مفاوضات لإنهاء القرار الإسرائيلي، عبر وسطاء دوليين“.

ولم يوضح البيان مزيدا من التفاصيل، حول تلك المفاوضات.

وقال الوزيران: ”الاحتلال يفرض نظام تحكم وسيطرة على مدخلات الاقتصاد، ويحاول افتعال الأزمات للضغط على الحكومة، للحد من تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال“.

والأسبوع الماضي، أعلن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، أن إسرائيل منعت تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن، المنفذ التجاري الوحيد للمنتجات الفلسطينية.

ونقلت صحيفة ”هآرتس“ عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، قوله: ”الإجراء يأتي في أعقاب تخفيض استيراد العجول من إسرائيل، وطالما لم تحل الأزمة، من المتوقع أن تزداد الإجراءات العقابية“.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، 88 مليون دولار خلال 2018، تمثل 68 % من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.

وتعتبر إسرائيل الشريك التجاري الأبرز لفلسطين، إذ تبلغ الصادرات الإسرائيلية السنوية 3.3 مليارات دولار، بينما تستورد من الفلسطينيين سنويا 875 مليون دولار سنويا.

وقررت السلطة الفلسطينية، قبل عدة أشهر، وقف استيراد العجول من إسرائيل ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.