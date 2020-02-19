رئيس الوزراء البريطاني وزوجته السابقة مارينا ويلر يتوصلان لتسوية مالية

توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع زوجته السابقة مارينا ويلر إلى تسوية مالية، بحسب أحد قضاة محكمة الأسرة.

في جلسة استماع خاصة أجريت لمدة 10 دقائق في محكمة الأسرة المركزية في لندن، يوم الثلاثاء، وافقت ”ويلر“ على تقديم طلب للحصول على مرسوم الطلاق من القاضية سارة غيبونز، ما ينهي زواجها من رئيس الوزراء.

وكانت ويلر قد مُنحت الإذن بتقديم طلب للحصول على المرسوم، رغم انتهاء الوقت القانوني للتقدم بالطلب، وعادة ما يتعين تقديم الطلبات في غضون 12 شهرا من تاريخ منح مرسوم الطلاق الأول.

وعقب فوز ”جونسون“ في الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أعلن وزوجته رغبتهما في الانفصال، عقب زواج دام مدة 25 عاما.

ولم يكن ”جونسون“ ولا ”ويلر“ – وهي محامية لحقوق الإنسان – حاضرين في جلسة يوم الثلاثاء التي توصلا فيها إلى اتفاق يتعلق باقتسام المال بينهما، وتم إصدار الحكم وفق إجراءات أمن غير عادية، كما مُنع الجمهور من حضور الجلسة.

والتقى ”جونسون“ بزوجته الأولى، أليغرا موستين أوين، عندما كانا طالبين في أكسفورد وتزوجا في عام 1987، قبل أن يقع الطلاق في عام 1993 ليتزوج في العام ذاته من ”ويلر“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعرض لأزمة كبيرة مؤخرا حين ادعى شخص يدعى ميلو يانوبولوس، أن صديقته السابقة جينفر أركوري – وهي سيدة أعمال ارتبط اسمها برئيس الوزراء البريطاني – تفاخرت أمامه علانية وبصوت عالٍ بممارسة الجنس مع جونسون، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل وعرضت علنا وبفخر أدلة على علاقتها به، وهي الأدلة التي تمت تسميتها بـ“كدمات بوريس“.

وبحسب الصحيفة، زعم يانوبولوس – وهو ناشط يعمل في المشهد الفني في لندن – أن علاقة جنيفر مع جونسون عندما كان رئيسا لبلدية لندن، كانت ”سرا مفتوحا“، وأن جونسون حاول تحذيرها أكثر من مرة من الحديث علانية حول هذه العلاقة، لكن أركوري لم تأبه لتحذيراته.