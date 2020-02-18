محمد منير: لا يوجد فنان في الوطن العربي حصل على جوائز مثلي (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد منير تفاصيل جديدة لأول مرة تتعلق بحياته الشخصية والمهنية، وذلك خلال لقاء صحفي مع الكاتب عمر طاهر، تحت عنوان ”ريد بول سر الكينغ“ والذي سيتم عرضه على شكل أجزاء على اليوتيوب.

وتحدث ”الكينغ“ عن بداياته الفنية واستمراره لمدة تجاوزت الـ45 عامًا، لافتًا إلى أنه لا يحسب مشواره الفني بالسنوات.

وذكر منير أن“الغناء شيء مهم للغاية“، وأنه اختار الغناء ليستطيع حب نفسه والاستمرار في الحياة، قائلًا:“الحياة للحياة، ولا يوجد أحد لا يحب الغناء“، على حد قوله.

وأضاف منير:“تخيل أنه يوم وفاة أمي رحمها الله نسيت نفسي، ومن الصبح وأنا مشغول، حيث دخلت الحمام فلقيت نفسي أحب الغناء، بغني، معرفش غنيت إيه، بس تداركت في لحظة أنني في حالة حزن، معرفتش أغني، توقفت عن الغناء“.

وقال منير:“ما أجمل أن تختار مهنة فيها الإنسان بشكل كامل، إنسان لا يعشق غير الفرحة، والفرحة لا تأتي سوى بالغناء، وكل الأغاني التي قدمتها خلال مشواري الفني، إما غنيتها لنفسي أو للآخرين من أجل أن أصعد بهم، والشيء الحقيقي الذي ينهض بنا نهضة حقيقية هو الغناء“.

وأكد ”منير“ أنه خلال مشواره الفني حصد 3 أسطوانات بلاتينية، وواحدة ذهبية، قائلًا:“لا أعتقد أن هناك فنانًا واحدًا في الوطن العربي حصل عليها، ورغم ذلك لم أستغل هذا إعلاميًا، فأنا أرد بالغناء فقط، ولكنني أعمل على الإنسان فقط، ماذا يحتاج، وما مشاكله في الحب والحياة، وهذا فقط ما أعمل من أجله“.

واستطرد في كلامه مشددًا على أنه لا يستطيع أن يقول عن الأغنية الحالية إنها هابطة، فلا يوجد فن هابط، ولكن يوجد فن ضعيف وفن منفصل عن الناس، وآخر متحد معهم، مضيفًا:“أنا اليوم أستمع لأغانٍ فارغة من المضمون ولا تحمل شيئًا، ومصر كل قرن من الزمان تحدث فيها حالة إفلاس فني، فالغناء الذي كان في العام 1918 كان بالشكل بتاع النهارده، لكن ربنا عمره ما بيسيب مصر“.