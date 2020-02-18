السلطة الفلسطينية ترفع 4 قضايا دولية ضد إسرائيل

كشف خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، عن رفع أربع قضايا دولية ضد إسرائيل؛ بسبب منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية للخارج.

وأشار العسيلي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن عددا من التجار الفلسطينيين بدأوا التواصل مع عدة شركات دولية؛ لرفع دعاوى قضائية ضد سلطات الاحتلال أيضا.

وأضاف أن شركات دولية في بريطانيا وأمريكا وتركيا، تعمل على رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل، لافتا إلى وجود مساع دولية أخرى للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلغاء القرار.

وأشار إلى أن التجار الفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية، سيتحركون لرفع قضايا في المحاكم الإسرائيلية.

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بنيت قرر منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية من الضفة الغربية للخارج؛ وذلك ردا على وقف الحكومة الفلسطينية استيراد منتجات زراعية من إسرائيل.