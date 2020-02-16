مصر.. ”المهن الموسيقية“ تمنع ”مطربي المهرجانات“ من الغناء بالمنشآت السياحية

قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع مطربي المهرجانات المصريين من الغناء، في المنشآت السياحية والملاهي الليلية، وذلك بعد إثارة الجدل في الساعات الماضية.

وقالت النقابة التي يرأسها الفنان هاني شاكر في بيان، إن ”على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات“.

وحذر نقيب المهن الموسيقية من مغبة مخالفة قراره قائلا: ”من يخالف ذلك القرار سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار“.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية أصدرت بيانا صباح الأحد، بشأن أغاني المهرجانات، قالت فيه إنه ”في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات“.

وقالت النقابة في بيانها، عن ذلك النوع من الطرب: ”هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فباتت من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء“.