مصر.. إحالة ”حمو بيكا“ للمحاكمة بتهمة سب نقيب الموسيقيين

أحالت محكمة جنح الدخيلة بمحافظة الإسكندرية في مصر، اليوم السبت، مطرب المهرجانات الشهير بـ“حمو بيكا“، إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

وقالت المحكمة إنها أحالت المطرب محمد محمود مصطفى الشهير بـ“حمو بيكا“ إلى المحكمة الاقتصادية لأنها مختصة بقضايا السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة جلسة النظر في القضية يوم 22 شباط/فبراير الجاري.

وقال المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين ياسر قنطوش، مقدم البلاغ إن ”الإحالة لهذه المحكمة ستؤدي بحمو بيكا إلى السجن“.

واستدل قنطوش، في بيان مقتضب، على ذلك بالقانون الجديد الذي صدر في 2017 وينص على معاقبة كل من يقوم بسب وقذف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس، مؤكدًا أن المحكمة الاقتصادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، وعقوبتها أشد من عقوبة محكمة الجنح.

وبدأت الواقعة حين اتهم المطرب الشعبي باقتحام مبنى نقابة المهن الموسيقية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسبْ وقذف الفنان هاني شاكر.

وقالت النقابة إن ”حمو بيكا يمارس البلطجة للحصول على تصريح بالغناء رغم عدم توافر الشروط لديه وذلك بعد عرضه على اللجنة الفنية المسؤولة عن إصدار التصريحات“.