الإمارات .. محاكمة سائق مصري مخمور بتهمة الاعتداء على الشرطة

أحالت النيابة العامة في دبي سائق سيارة أجرة من الجنسية المصرية إلى محكمة الجنايات بتهمة التعدي بالقول والعنف على موظف عام (شرطي) وبمنعه عن محاولة الإمساك به ومقاومته وسبه والبصق عليه وذلك أثناء تأديته وظيفته عند محاولة ضبطه ونقله لمركز الشرطة.

وترجع تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ عن الاعتداء على امرأة تحت تأثير المشروبات الكحولية في غرفة بشقة في منطقة بر دبي، حيث حضر المتهم إلى الغرفة التي تستأجرها المجني عليها واعتدى عليها بالضرب، وبانتقال رجال الشرطة لموقع الحادث رفض المتهم مرافقتهم في الدورية الأمنية للذهاب لمركز الشرطة، وبادر إلى مقاومتهم وسب رجال الشرطة والبصق عليهم، إلا أنهم تمكنوا من ضبطه ونقله إلى مركز الشرطة، وتمت إحالته للنيابة العامة.

وأوضح الشرطي المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه بصوله ٍإلى مكان الواقعة تبين له أن المتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية، وعندما طلب منه أن يظهر هويته رفض المتهم تسليمه إياها ورد عليه ”انتو منو تطلبوا مني الهوية انا صعيدي وبنام الحين“، وبمحاولة الإمساك به من يده، قاوم المتهم ودفعهم، حتى نجحوا بتثبيته على الأرض ووضع القيد الحديدي، فسبهم بعبارات خادشة للحياء، وحاول البصق عليهم.

وتنازلت المجني عليها عن حقها الشخصي في الدعوى ضد المتهم، تنازلا نهائيا لا رجعة فيه، وبرأت ذمته، وتعهدت بأن لا تقيم أي دعوى في المستقبل أو المطالبة بأي حق يتعلق بموضوع الدعوى، وذلك دون مقابل.