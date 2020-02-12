هل يقود وزير المالية الجديد لبنان نحو بر الأمان؟

يعد وزير المالية اللبناني غازي وزني من أبرز الخبراء الاقتصاديين في العالم العربي قبل أن يتم تعيينه وزيرا للمالية في لبنان ليواجه مهمة لا يحسد عليها وهي إنقاذ ذلك البلد العربي الصغير القائم على نظام طائفي هش من الانهيار المالي الكامل وما قد يتبعه من انهيار سياسي واجتماعي.

ولم يفصح وزني بروفسور الاقتصاد الذي تخرج من أعرق الجامعات الفرنسية عن خطة وزارته في كيفية إنقاذ لبنان من انهيار حقيقي، لكنه اعترف بصعوبة الوضع قبل أن تنال الحكومة الجديدة ثقة مجلس النواب أمس الثلاثاء.

وقال إن ”الوضع صعب جدا ووقف الانهيار الذي نعيشه ممكن وهذا الأمر يحتاج دعما من الداخل والخارج وهو من مسؤولية الجميع“.

ويعتبر وزني البالغ من العمر 66 عاما واحدا من أهم أعضاء فريق رئيس الوزراء الجديد حسان دياب الذي تحدث عن خطة إنقاذ طارئة، في حين كشفت تقارير إخبارية الأربعاء أن لبنان سيطلب رسميا من صندوق النقد الدولي مساعدته في الابتعاد عن حافة الهاوية.

البنك الدولي

وأفادت مصادر في وزارة المالية أن وزني التقى مع وفد من البنك الدولي في بيروت الأسبوع الماضي لبحث دعم البنك لخطة إنقاذ للبنان وأن البنك قدم ردا إيجابيا مشروطا.

وأشارت إلى أن الاجتماع تركز على استعداد البنك لدعم برنامج إصلاحي وتوسيع مساعداته الفنية واستثماراته في لبنان خاصة وأن البنك يقوم بتنفيذ برنامج فني وإغاثي في ذلك البلد منذ فترة تبلغ قيمته أكثر من 1.5 مليار دولار.

وقال المدير الإقليمي للبنك ساروج كومار الذي قاد الوفد: ”نحن نتوقع من لبنان أن يعد خطة إصلاح اقتصادي جذرية ببرنامج زمني محدد لأن هذا البلد يواجه أزمة غير مسبوقة، ولذلك من المهم للحكومة الجديدة بعد نيل الثقة أن تبدأ بمثل هذه الخطة.“

وأضاف أن ”البنك الدولي على استعداد لدعم برنامج طموح من شأنه أن يفيد الشعب اللبناني خاصة هؤلاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأزمة المالية والاقتصادية“، مردفا ”برأيي أن لبنان قادر على الخروج من هذه الأزمة لكن عليه أن يتحلى بإرادة سياسية قوية ويلتزم بتنفيذ خطة وفقا لبرنامج زمني محدد وهو ما نتوقعه نحن في البنك الدولي من لبنان“.

جولة خارجية

وكان دياب قد أعلن بعد تشكيله حكومة جديدة الشهر الماضي أنه سيقوم بجولة خارجية تشمل أيضا دول الخليج لطلب المساعدة؛ إلا أن مصادر سياسية في بيروت قالت إن العواصم الخليجية لا تزال مترددة في استقبال دياب باعتباره مواليا لحزب الله الشيعي اللبناني، وأن مساعدة الحكومة الجديدة تعني مساعدة حزب الله الذي يعاني حاليا من أزمة مالية حادة بسبب الانخفاض الحاد في المعونة المالية الإيرانية التي تقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

تنامي الدين والعجز

ويرزح لبنان تحت عجوزات مالية كبيرة وتراكم الدين العام الذي وصل إلى نحو 135 ترليون ليرة (89 مليار دولار) بنهاية العام الماضي أي ما يوازي أكثر من 150 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 100 ترليون ليرة (66 مليار دولار) عام 2014 شكلت حوالي 139 % من الناتج وفقا لبيانات وزارة المالية اللبنانية.

وأشارت الوزارة إلى أن عجز الميزانية بلغ نحو 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 ويتوقع أن يرتفع إلى 11.35 % العام الجاري و11.01 % عام 2021.

وقبل توليه وزارة المالية لخص وزني الأزمة في لبنان بقوله: ”المشكلة في لبنان، بشكل عام هي أن هناك نموا ضعيفا وتدهورا في المالية العامة وتناميا في الدين العام.“

وأضاف بقوله: ”من جانب آخر يعتبر وضعنا النقدي مستقرا ونمو القطاع المصرفي مقبولا… ومن أجل طمأنة الأسواق الخارجية والمستثمرين يجب أن تتخذ الحكومة خطوات جدّية تتمحور حول كيفية معالجة المالية العامة وكيفية خفض خدمة الدين ووقف تناميه بالنسبة للناتج المحلي وكيفية تحفيز النمو الاقتصادي… هذه الأمور إذا تحققت تدفع باتجاه تحسن أسعار سندات الدولة بالعملات الأجنبية.“

من هو وزني

تخرج وزني المولود في بلدة بنت جبيل القريبة من حدود فلسطين المحتلة من جامعة دوفين الفرنسية، وحاز على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والمال عام 1983.

وعمل محاضرا غير متفرغ في عدة جامعات بباريس في الفترة بين عامي 1985 و 2001 كما ساعد في تأسيس عدة بنوك في أفريقيا وعمل أيضا محاضرا في علوم الاقتصاد والأعمال بجامعات جمهورية الكونغو.

وقبل تعيينه وزيرا للمالية في لبنان عمل وزني مستشارا للجنة المال والميزانية في مجلس النواب بين عامي 2009 و 2011 وأسس مركزا للاستشارات المالية والاقتصادية في بيروت وله مؤلفات عديدة في هذا المجال.