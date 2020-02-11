توقعات بإنفاق الأمريكيين أكثر من 27 مليار دولار في ”يوم الحب“

توقعت نتائج استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، أن ينفق الأمريكيون قرابة 27.4 مليار دولار، بمناسبة ”يوم الحب“ المعروف بـ“فالنتين داي“ خلال العام الجاري 2020.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته ”رابطة بائعي التجزئة الوطنية“ في الولايات المتحدة الأمريكية، 7 آلاف و267 شخصا.

وبحسب الرابطة، فإن معدل إنفاق الفرد الواحد في الولايات المتحدة، بمناسبة ”عيد الحب“، يبلغ 196.31 دولار.

ويعد حجم الإنفاق في هذا اليوم، الذي يزيد عن اليوم نفسه من العام الماضي بنسبة 32%، الأعلى في الولايات المتحدة مقارنة بالأعوام الأخيرة.

وبحسب التوقعات، فإن الأمريكيين أنفقوا العام الماضي في ”فالنتين داي“، 20.7 مليار دولار.

ويحتفل العالم في الرابع عشر من فبراير/شباط، بما يسمى ”عيد الحب“ أو ”فالنتين داي“، حيث تكتسي الشوارع بالورود الحمراء، والألوان التي تشي بتفاصيله.

ووفقا لأساطير رومانية، فإن ”عيد الحب“ هو يوم ”القديس فالنتين“ الذي ارتبط اسمه بمفهوم الحب الرومانسي. وصار هذا اليوم تاريخا مميزا يعبر فيه المحبون عن مشاعرهم عن طريق إرسال بطاقات عيد الحب أو إهداء الزهور الحمراء.