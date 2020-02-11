ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم تفوق ما يملكه 85 بلدا فقيرا

يملك العشرة الأثرياء الذين يتصدرون القائمة العالمية أكثر مما يملكه 85 بلدا فقيرا، حسب ما توصل إليه الموقع المتخصص في الشؤون المالية “ Learn Bonds “ ، بعد مقارنته لمجموعة من المعطيات.

فمجموع الثروات العشر الأولى يصل إلى 858.1 مليار دولار ، وهو ما يفوق مجموع الناتج الإجمالي لـ 85 بلدا وقدره 813.5 مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي.

كما أنه يتجاوز حتى الناتج الإجمالي المحلي لبعض البلدان الغنية مثل: بلجيكا، وسويسرا، والنمسا، والنرويج.

ويتربع على قمة الثراء في العالم -حاليا- جيف بوزوس، صاحب أمازون بثروة قدرها 125.3 مليار دولار، وبيل غيتس، صاحب ميكروسوفت بـ 112.6 مليار دولار، وبيرنار ارنو وعائلته، أصحاب مجموعة ”لويس فيتون“ بـ 108 مليارات دولار، ثم وارين بافت، صاحب شركة ”بيركشير هاثاواي“ بـ 90.4 مليار دولار ، وفي المركز الخامس امانسيو اورتيغا، صاحب العلامة التجارية ”زارا“ بـ 78.1 مليار دولار.

ولاحظ الموقع أن ثروة مالك أمازون أعلى من الناتج الإجمالي المحلي للمغرب وقدرها 119 مليار دولار، كما يملك بيل غيتس وبيرنارد ارنو ثروة تفوق الناتج الخاص بالإكوادور وهو 107 مليارات دولار.