ترامب: حان الوقت لمفاوضات تجارية ”جدية“ مع الأوروبيين‎

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تتعثر المباحثات خصوصًا حول الملف الزراعي.

وقال ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأمريكية: ”أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية“، مبديا اسفه لـ“العجز الهائل“ الذي سجل مع بروكسل ”خلال الأعوام العشرة أو الـ 12 الأخيرة“، إضافة إلى ”حواجز جمركية تفوق كل تصور“.

ويحض الرئيس الأمريكي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تشرع أسواقها بشكل أكبر أمام المنتجات الأمريكية، وخصوصًا الزراعية.

وأعلن ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين نهاية كانون الثاني/يناير، بعد اجتماع في دافوس، نيتهما إحياء الورشة الاقتصادية عبر الأطلسي، والتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة.

ولكن لا نتيجة حتى الآن، والعلاقات لا تزال متوترة، فيما يواصل ترامب التهديد بفرض رسوم على الواردات من السيارات الأوروبية.

ونبه في كانون الثاني/يناير إلى أنه ”يفكر بجدية“ في هذا الاحتمال إذا استمر تعثر المفاوضات.

وأكد، الإثنين، أنه لم يركز على الملف الأوروبي؛ لأنه كان يعطي أولوية لبلوغ اتفاق مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية، مضيفًا: ”لم أكن أريد القيام بكل شيء في الوقت نفسه“.

ومنذ بداية العام، توجه المفوض الأوروبي للتجارة الإيرلندي فيل غوهان مرتين إلى واشنطن، حيث التقى نظيره الأمريكي روبرت لايتايزر في محاولة لتهدئة التوتر.

كذلك، تعتزم فون دير لايين التوجه قريبًا إلى واشنطن في محاولة لتوقيع ”إعلان سياسي“، على غرار الوثيقة التي وقعها ترامب والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في تموز/يوليو 2018.

ووعد الرجلان يومها بالتفاوض حول اتفاقين: الأول يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، والثاني إلى إزالة بعض الحواجز غير المرتبطة بالرسوم.