مذيع شهير يعترف بميوله المثلية

صدم المذيع البريطاني الشهير فيليب سكوفيلد محبيه وعائلته ومتابعيه بأنه مثلي الجنس وذلك بعد زواج طبيعي استمر لمدة 27 عاما وأثمر ابنتين هما روبي ومولي.

وقال المذيع البريطاني إنه اكتشف ذلك في يوم زفافه حيث كان يعلم من داخله أنه مثلي الجنس واعترف أنه كان ساذجا لأنه فكر أن بإمكانه قمع هذه الرغبة بداخله والاستمرار في عيش حياته بشكل طبيعي.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن فيليب سكوفيلد، المذيع التليفزيوني الشهير على قناة ”ITV“ والذي يبلغ من العمر الآن 57 عاما، كشف عن هويته الجنسية الحقيقية من خلال منشور على انستغرام شرح فيه تفصيليا ما كان يمر به منذ زواجه من ستيفاني لو في عام 1993 وإدراكه لحقيقة مثليته.

وعندما تم سؤاله عن مصير زواجه الآن وهل سينفصل عن زوجته قال إنه ليس متاكدا عما سيحدث في المستقبل ولكنهم سيظلون عائلة ورفض الإجابة عن سؤال هل جمعته أو ستجمعه علاقة مع رجل، واكتفى بالإشادة بدعم زوجته وابنتيه له خاصة أنهن شاهدن تراجع حالته النفسية خلال الأشهر الأخيرة.