بينهم إيلون ماسك… تعرف على أغرب ما ينفق عليه أثرياء التكنولوجيا أموالهم

على الرغم من الصعوبة التي واجهوها في تكوين ثرواتهم، إلا أن بعض أثرياء التكنولوجيا يقومون بإنفاق أموالهم في طرق غريبة.

وفيما يأتي بعض الطرق الأكثر غرابة في إنفاق المديرين التنفيذيين لأكبر الشركات التكنولوجية لأموالهم، والتي سلطت صحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الضوء عليها.

لاري إليسون لاناي

أقدم الملياردير لاري إليسون، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة في صناعة البرمجيات بشراء 98٪ من جزيرة لاناي في هاواي في عام 2012.

يقال إن إليسون دفع 300 مليون دولار في الجزيرة في عام 2012، وهي تحتوي على 90 ألف فدان من الأراضي وعدة منتجعات، وهي موطن لأكثر من 3200 من السكان.

ويخطط لاري لاستخدامها في الهبوط لاختبار ممارسات صديقة للبيئة مثل: الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية.

إيلون ماسك

مما لا يثير الدهشة أن يمتلك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس ومدير شركة ”تسلا موتورز“، إيلون ماسك اهتماما بالسيارات غير العادية.

في عام 2013، على سبيل المثال، اشترى سيارة غواصة ”Lotus Esprit“ المستخدمة في فيلم جيمس بوند ”The Spy Who Loved Me“، ودفع 920 ألف دولار في المزاد العلني.

وقال ماسك في بيان لـ ”لقد كان من المدهش عندما كنت طفلا صغيرا في جنوب أفريقيا أن أشاهد جيمس بوند في فيلم ”The Spy Who Loved Me“ وهو يقود لوتس إسبريت، ويضغط على زر تتحول إلى غواصة تحت الماء“.

جيف بيزوس

استثمر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس 42 مليون دولار في ساعة ميكانيكية مدفونة داخل جبل في تكساس.

وتم إنشاء الساعة التي يطلق عليها ”The 10,000-year-clock“ بواسطة مجموعة تدعى ”مؤسسة لونغ الآن“، وهي ساعة بطول 500 قدم يتم تشغيلها بواسطة دورات حرارية وهي مصممة لتوفير الوقت لآلاف السنين.

كما يمتلك بيزوس -أيضا- شغفا بالفضاء، ففي عام 2013، مولت إكسيك -أيضا- حملة لاستعادة بقايا محركات أبولو متعددة من قاع المحيط.

سيرغي برين

حسب ما ورد، استثمر أحد مؤسسي غوغل، سيرغي برين مبلغا ضخما يتراوح بين 100 و 150 مليون دولار من أمواله الخاصة في بناء منطاد طيران بطول 600 قدم.

وتردد أن برين يقوم ببناء المنطاد، الذي سيكون أكبر طائرة في العالم من مركز أبحاث تابع لناسا بالقرب من ماونتن فيو، كاليفورنيا، ويتصور استخدامه في المهمات الإنسانية أو ”يختا جويا“ للأصدقاء والعائلة.