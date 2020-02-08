لبنان: ظهور نشطاء يحاربون الفساد على طريقتهم الخاصة

احتلت مجموعة من نشطاء الحراك اللبناني مكاتب في دوائر الجمارك الحدودية، وبدأت ترافق عملاء البنوك في مراجعاتهم للمصارف؛ وذلك من أجل أن يقوموا برصد وتوثيق ما يصفونه بأنه عمليات فساد مؤسسي تشارك فيها دوائر حكومية ومصرفية.

ونقلت صحيفة ”لوريان لوجور“ اللبنانية الناطقة بالفرنسية عن الناشط غيث حمود قوله، إن هذه المجموعة من النشطاء، وهو منهم، أخذت على عاتقها أن تتعقّب بنفسها ظواهر وممارسات الفساد المستشري في البلد، ”ليس لأهداف سياسية وإنما لفك هيمنة 1% من اللبنانيين على بقية الشعب وإيصاله إلى حالة الفقر التي ينوء تحتها الآن“.

ووصف غيث ما تقوم به هذه المجموعة من الشباب، ومعظمهم عاطلون عن العمل، بأنها ”صراع طبقي ضد قلة قليلة لا تتجاوز 1%، قامت بسرقة أموال نسبة الـ 99% الأخرى من الشعب“.

يشار إلى أن لبنان كان احتل المرتبة 137 من إجمالي 180 دولة على قائمة الفساد العالمية، كما أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.

تفتيش شاحنات الخضار

ونقلت صحيفة ”لوريان“ عن أحد أعضاء هذه المجموعة من النشطاء، التي تشكلت مؤخرا، قوله إنهم شباب تتراوح أعمارهم بين 15 – 30 سنة، وإنهم وصلوا حالة اليأس وأخذوا على عاتقهم تحقيق ما لا يريد النظام تحقيقه.

وكشف المتحدث عن أن هذه المجموعة بدأت، في الأسابيع القليلة الماضية، توقيف الشاحنات القادمة من سوريا وتفتيشها؛ للتأكد من أنها لا تقوم بتهريب الفواكه والخضار وتخرق بذلك كوتات الاستيراد الموسمي.

كما يقوم نشطاء هذه المجموعة بمرافقة عملاء البنوك عندما يدخلونها؛ للتأكد من أنهم يُحصّلون حقوقهم بالسحب من ودائعهم حسب الأصول؛ والهدف من ذلك هو ”تعرية زيف البنوك التي أخذت الشعب اللبناني رهائن بيدها طوال السنوات الثلاثين الماضية“، كما يقول غيث حمود.