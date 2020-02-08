سارة الطباخ تصعّد حربها مع محمد الشرنوبي

أرسل أشرف عبدالعزيز محامي سارة الطباخ المالكة لشركة ”إيرث برودكشن“ ومنتجة الفنان المصري محمد الشرنوبي والوكيل الحصري لكافة أعماله الفنية، إنذارا على يد محضر حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، طالب خلاله الشرنوبي بسرعة تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية بغرفة صناعة السينما.

وكانت اللجنة قد اتخذت قرارها، الأسبوع الماضي، بأحقية المنتجة سارة الطباخ في كل ما تقدمت به، وطالبت الشرنوبي بضرورة تنفيذ التعاقد المبرم بينهما وإلا سيترتب على رفضه عقوبات عليه، منها عدم تعامل منتجين آخرين معه، وعدم السماح بترخيص أي منتج سينمائي يشارك فيه.

وطالب أشرف عبدالعزيز في الإنذار الذي تسلمه الممثل القانوني عنه، بـ4 طلبات كلها منبثقة من قرارات اللجنة الثلاثية، وهي:

أولا: ضرورة تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بين المنذرة سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي المبرم بتاريخ 1 / 9/ 2017.

ثانيا: تسليم المنذرة توكيلا يبيح لها التعاقد على الأعمال الفنية؛ كونها الوكيل الحصري لإدارة أعمال المنذر إليه.

ثالثا: المنذرة صاحبة الحقوق الحصرية والمنفردة في إدارة أعماله، وكذلك صاحبة الحق في الاستغلال المالي والتجاري لأعماله وفقا للعقد المبرم بينهما.

رابعا: في حالة مخالفة المنذر إليه قرارات اللجنة، يمنع أعضاء الغرفة من المنتجين، من التعامل معه وعدم قبول استمارة إنتاج أي فيلم سينمائي يشارك فيه.