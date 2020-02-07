روسيا تخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 6%

خفض البنك المركزي في روسيا سعر فائدته الرئيسي إلى 6%، الجمعة، مقلصا تكاليف الاقتراض للاجتماع السادس على التوالي، وسط تضخم متباطئ، وقال إنه قد يجري مزيدا من الخفض خلال اجتماع قادم.

وتماشى الخفض مع متوسط التوقعات، وإن كان قد فاجأ البعض الذين توقعوا أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، وسط تقلبات متزايدة في الأسواق العالمية ومخاطر من زيادة الإنفاق العام تحت حكومة روسية جديدة.

وتوقع معظم المحللين في استطلاع، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وقال البنك في بيان: ”إذا تطور الوضع بما ينسجم مع توقعنا الأساسي، فإن بنك روسيا سيبقي على احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي مجددا خلال اجتماعاته القادمة“.

وعزا البنك خفض سعر الفائدة إلى أن ”تباطؤ التضخم يتجاوز التوقعات“.

وكان التضخم تباطأ إلى 2.4%، في يناير كانون الثاني، بعد أن نزل عن هدف البنك المركزي البالغ 4% قبل عدة أسابيع من ذلك.