هل تتأثر مصر بالعقوبات الأمريكية على المتلاعبين في سعر العملة؟

اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة في وزارة التجارة، قرارا من شأنه حماية الاقتصاد، وذلك بفرض رسوم جديدة على الدول المصدرة، التي تعمد إلى خفض قيمة عملتها أمام الدولار، وشمل قرارها المذكور عبارة ”والتلاعب في العملة“ ليفتح الباب أمام مزيد من العقوبات على حالات أخرى.

وتسبب مصطلح ”التلاعب في العملة“ دون تحديد ما إذا كان مقتصرا على تخفيضها فقط أم سيشمل رفعها -أيضا- حالة من الجدل في مصر، وذلك بعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بشكل متتابع خلال الفترة الماضية، إذ رصدت ”إرم نيوز“ تأثير هذا القرار على مصر من خلال الخبراء.

وأوضحت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، والخبيرة المصرفية، أن كلمة التلاعب قد تعني أيضا الدول التي تتعمد رفع قيمة عملتها المحلية أمام الدولار، وهناك حالة واحدة تتأثر فيها مصر بهذا القرار، خاصة في ظل ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل متواتر، وهي إذا كان هذا الارتفاع بحسابات غير صحيحة ووقتها سوف يطال القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية بفرض غرامات ورسوم على ”صادرات“ مصر، أما إن كانت الحسابات دقيقة وشفافة فلن تتأثر على الإطلاق.

وكشفت فهمي لـ ”إرم نيوز“، أن قرار التجارة الأمريكية، بوضع قاعدة جديدة لفرض رسوم مكافحة دعم على منتجات الدول التي ترى الوزارة أنها تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، كان اعتراضا على نهج بعض الدول وعلى رأسها ”الصين“، بتخفيض عملتها عامدة ومتعمدة، بهدف ”التصدير“

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه كلما انخفضت قيمة العملة نتج عنه انخفاض في أسعار السلع المُصدرة، فأي دولة سوف يثبت تلاعبها في عملتها بالتخفيض سوف يوقع عليها العقوبات المقررة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن، مسألة قيمة العملة ليست صعبة، فإذا قامت أي دولة بتغيير القيمة الحقيقية للعملة سواء بالزيادة أو النقصان بغرض التصدير، ستضع نفسها في مرمى الرسوم، مضيفة أنه لابد من وضع سياسة نقدية سليمة كباقي دول العالم، وألا تستخدم ”السياسة النقدية بالتلاعب“، و إيذاء اقتصاديات دول أخرى.

وشددت عضو مجلس النواب المصري، على ضرورة التزام الدول بسياسة نقدية سليمة دون إيذاء، لكون هذه المسألة تعد نقطة في منتهى الخطورة.

وعن سبب إقرار التجارة الأمريكية قرارها في هذا التوقيت بينت ”فهمي“، بأن واشنطن حذرت بكين مرات عديدة من تلاعبها في سعر العملة ولكنها لم تستجب؛ ما يترتب عليه التأثير على الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضا، وهذا يعد “ غشا في أسلوب إدارة السياسة النقدية“.

مصر لن تتأثر

ومن جانبه أكد الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن مصر لن تتأثر بمثل تلك القرارات كون سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي متروكا لآليات العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي المصري في تحديد سعره مقابل الدولار، وذلك على عكس الدول الأخرى التي تستهدفها مثل تلك القرارات والتي تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها بصورة عمدية بهدف إعادة التوازن إلى الميزان التجاري أو التخفيف من العجز التجاري، من خلال جعل أسعار السلع المستوردة أغلى، وبالتالي خفض الواردات وتشجيع الطلب على المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية؛ ما يدفع الصادرات إلى الارتفاع وتحريك عجلة النموّ الاقتصادي.

وقال عادل لـ ”إرم نيوز“، إن تخفيض قيمة العملة قرار تتخذه الحكومة بتخفيض قيمة صرف العملة مقابل العملات الأجنبية وهذا خلاف انخفاض قيمة العملة تلقائيا، بسبب آلية العرض والطلب، مبينا بأنه يدعم تخفيض العملة لتخفيف الضغوط على احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية.

وبين الخبير الاقتصادي أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لمثل تلك العقوبات يرجع إلى العديد من الأسباب، الأول يكمن في استخدام الدولار الأمريكي كعملة احتياطية أجنبية رئيسة في معظم دول العالم، إذ يمثل أكثر من 60% من احتياطيات العملات الأجنبية في العالم هذا من جهة، ولاعتباره عملة التجارة الدولية الرئيسة.

وقال ”كما يستخدم الدولار الأمريكي في التجارة الدولية للنفط والغاز ويدخل في جزء كبير من التجارة العالمية، ما يمنحه ثقلا عالميا فيما يتعلق بحصة الدفع المالي، وامتيازات مالية واسعة لمعاقبة الدول التي يستخدم شركاؤها أو شركاتها الدولار في معاملاتهم، وقد سبق وأن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حلفائها مثل فرنسا عام 1915 عندما استخدم بنك (بي ا نبي) الدولار مقابل عملات غير مسموح بها في الولايات المتحدة“. وأشار إلى أنه، من ناحية أخرى، تثق معظم البلدان بالدولار كعملة رئيسة داخل خزينتها.

وذكر مدير مركز العدل أن السبب الثاني يتلخص في جيش الولايات المتحدة الذي يعتبر واحدا من أكبر الجيوش في العالم وهو يغطى عبر شبكة من التحالفات الثنائية والإقليمية التي تضع كل دولة ضمن دائرة ضغوط معينة وتصنفها ضمن أسس معينة إما ”ودية“ أو ”معادية“ بهدف الامتثال لأوامرها من أجل تبرير وجودها كما حدث مع يوغوسلافيا فيما بعد الحرب الباردة.

وكانت تصريحات عدة خرجت حول انتهاء وزارة التجارة الأمريكية من وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة لفرض رسوم مكافحة دعم على منتجات الدول التي ترى الوزارة أنها تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، بما في ذلك الصين على الأرجح.

وتمثل هذه الخطوة، التي اتخذتها واشنطن، مصدر إزعاج جديدا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أسابيع فقط من توقيع أكبر اقتصادين في العالم اتفاق المرحلة واحد التجاري بينهما، وبعد يوم واحد من اتهام بكين لواشنطن بإشاعة الخوف من فيروس كورونا سريع الانتشار الذي نشأ في الصين.

وستسمح القاعدة الجديدة لوزارة التجارة بفرض رسوم على الصين، على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية حذفت في الآونة الأخيرة تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة ضمن اتفاق المرحلة واحد التجاري. وفضلا عن الصين، ربما تعرض القاعدة الجديدة منتجات بلدان أخرى لخطر زيادة الرسوم الجمركية، بما في ذلك ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وسويسرا.