قط ”أحول“ يحصد المال ويحظى باهتمام واسع عبر مواقع التواصل (صور)

استطاع قط ”أحول العينين“ من بيلاروسيا حصد الآلاف من الدولارات من خلال استغلال وجهه على قمصان مزينة كموديل إعلاني لعلامة تجارية شهيرة، تبرع بها أصحابه للجمعيات الخيرية.

وبعد مشاركة ظهر بها القط على حساب إحدى الجمعيات المعنية بالحيوانات الضالة في سان فرانسيسكو على مواقع التواصل الاجتماعي في يونيو 2018، لم تستطع عاشقة الحيوانات راشيل كرال، أن تقاوم رغبتها في إنقاذ وتبني القط.

ولم يسرق القط الروسي المنزلي الذي ينتمي إلى فصيلة ”نيبيلونغ“ قلب صاحبته راشيل فقط، فبمجرد مشاركة صوره على الإنترنت، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“ الذي دُشن له، استطاع أيضا حصد قلوب أكثر من 254 ألف متابع من جميع أنحاء العالم.

وقالت راشيل، من سان فرانسيسكو كاليفورنيا: ”عندما رأيته لأول مرة، اعتقدت أنه أكثر قط رائع.. لم أكن أهوى اقتناء قطط من قبل، لكن ظننت أنه سيكون القط المثالي..أرسلت صورة تبنيه لعائلتي وكانت ردود أفعالهم متشابهة تماما.. وأشاروا علي بتبنيه فورا“.

وعن المكاسب التي يحصدها القط من حسابه الشخصي، قالت راشيل: ”بفضل متابعيه، توضع صوره الآن على مجموعة كاملة من الملابس المتاحة بماركة بونفاير“، كما يجري التبرع بتلك الأرباح للجمعيات الخيرية في المنطقة“.

وأضافت راشيل: ”تواصل معي بونفاير، وهو ما أثار الفكرة في العام الماضي، تبرعنا بمبلغ 6000 دولار للملاجئ، و4000 دولار لمأوى بروسيا البيضاء، و1000 دولار لإنقاذ الحيوانات من حرائق الغابات في سونوما، و1000 دولار إلى مأوى للقطط ”كات تاون“ في أوكلاند“.