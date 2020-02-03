زواج الفنانة البحرينية شذى سبت

أعلنت الفنانة البحرينية شذى سبت، مساء اليوم الإثنين، عقد قرانها بشكل فاجأ متابعيها الذين لم يكونوا على علم بارتباطها.
وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع ”إنستغرام“: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قرآني ما شاء الله تبارك الرحمن“.
وقالت شقيقة الفنانة البحرينية شيماء سبت وهي تبارك زواج أختها: ”أقاوم كل مشاعر السعادة التي تعتريني في هذه اللحظة، وتمنع كلماتي من التدفق، لأكتب لكم عن مشاعر الفرح والسرور التي تغمرني، وكلماتي تتراقص طرباً على نبضات قلبي، فأشدو لكِ بلحن سعيد: بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما على الخير“.
وجاء إعلان شذى سبت عن الزواج مرفقا بصورة لها وصورة لتوقيع عقد القران، لكنها لم تكشف عن زوجها للجمهور.
يذكر أن شذى سبت من أبرز فنانات البحرين وهي من مواليد 1981، حيث ظهرت في عدة أعمال درامية مؤخرا على عدد من الشاشات الخليجية.
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الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات ???? تم عقد قرآني ما شاء الله تبارك الرحمن _________________________ ما شاء الله .. سبحان الله .. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم .. الحمد لله .. الله اكبر .. استغفر الله العظيم .. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر .. اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين #المنامة #شذى_سبت #المحرق #بنات_سبت # المنامة #mydubai #البحرين #السعودية #الخبر #جدة #الرياض #الكويت #جمال #موضة #الامارات #دبي #ابوظبي #قطر #عمان #العراق #عدستي #تصويري #بنات #ابداع #بحر #diva #lady #glam #elegant #luxur