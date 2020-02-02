مصر.. تطورات جديدة في قضية مشاجرة أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة

قررت نيابة العلمين في مصر، إحالة شقيقة الفنانة المصرية زينة، والفنان أحمد عز، للمحاكمة على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في فندق الساحل الشمالي خلال آب/ أغسطس الماضي.

وظهرت شقيقة الفنانة في مقطع فيديو تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وهي تتشاجر مع الفنان أحمد عز، وسط حالة من الاستغراب من النزلاء في أحد الفنادق الشهيرة في الساحل الشمالي.

ووفقا لتصريحات صحفية بمواقع مصرية، فإن كلًا من نسرين شقيقة زينة، والفنان أحمد عز، سيقدمان لمحكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة السب والقذف للآخر، حيث سيمثلان كلاهما للمحاكمة متهما ومجنيا عليه.

وحرر الفنان أحمد عز، محضرا في شرطة السياحة اتهم فيه شقيقة زينة بسبه وقذفه أثناء جلوسه في الفندق، وأدلى بأقواله في النيابة بشهر آب/أغسطس الماضي، وذلك عندما شهد أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح تبادل شقيقة زينة وعز للسباب.

وحررت شقيقة زينة أيضا محضرا اتهمت فيه ”عز“ بالسب والقذف وقدم كل منهما أدلته للنيابة أثناء التحقيق معهما، وأخلت النيابة سبيلهما واستمرت التحقيقات حتى انتهت إلى قرار إحالتهما إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة السب والقذف.