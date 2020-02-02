صور طلائع المصريين الفارين من ”ووهان“ الصينية بسبب كورونا

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أول صور للمصريين العائدين من مدينة ”ووهان“ الصينية، قبل أن تصل إليهم الطائرة المصرية الخاصة؛ استعدادا للسفر هربا من وباء فيروس ”كورونا“ المنتشر في الصين.

وبينت الصور الأولى للمصريين بمدينة ”ووهان“، أنها لطلاب مصريين بالجامعات الصينية وأسرهم، وهم بداخل حافلات مخصصة لنقلهم، من مقر سكنهم إلى مطار ”ووهان“؛ تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن.

وكانت طائرة مصرية خاصة، قد غادرت مطار القاهرة الدولي، الأحد، إلى مطار ”ووهان“ بالصين؛ من أجل إجلاء المصريين العالقين بالمدينة الصينية الموبوءة، حيث تتسع تلك الطائرة لنحو 297 راكبا، وهي من طراز إيرباص A330/200.

وتفقد وزير الطيران المصري، الطيار محمد منار، الطائرة قبل إقلاعها، والتقى بالفريق الطبي التابع لوزارة الصحة المرافق للطائرة؛ للاطمئنان على تجهيزات الطائرة وتزويدها بكافة المستلزمات والمعدات الطبية الوقائية، بعدما تم تدريب أطقم الضيافة الجوية على كيفية التعامل مع الركاب.

وصرّح وزير الطيران بأن ما تقوم به الوزارة من نقل المصريين المتواجدين بدولة الصين جاء من منطلق دورها الوطني ومسؤوليتها المجتمعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تحرص على سلامة وحماية أبنائها في الخارج، فضلا عن التعاون والتنسيق الفعال والمستمر مع أجهزة الدولة المختلفة، كما أعطى توجيهاته لجميع المطارات المصرية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية الدقيقة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد ردت في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، على الجدل السائد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خداع بعض الأطباء وإجبارهم على التواجد في أماكن العزل التي خصصتها الحكومة للمصريين العائدين من الصين دون إخضاعهم لأي دورات تدريبية خاصة بفيروس كورونا أو إخطارهم بحقيقة المهمة، بأن تلك الأنباء والأخبار المتداولة ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا أنها مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وخلق فظاعة بالشارع المصري.