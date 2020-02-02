طفل عراقي يُبكي لجنة تحكيم ”ذا فويس كيدز“ (فيديو)

دخلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نوبة بكاء شديدة على مسرح برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس كيدز“ وذلك بسبب متسابق عراقي يدعى عبدالكريم حاتم السعدي صعد إلى المسرح وأدى أغنية ”ارجع علينا“ للفنان علي حاتم.

ورغم أن المتسابق العراقي لم يحالفه الحظ في الحصول على ”لفة“ من أي من المدربين الثلاثة عاصي أو حماقي أو نانسي، إلا أن قصة مؤثرة جعلت منه شخصا آخر، وانطلقت القصة من نانسي عجرم التي سألته عن الشخص الذي اختار له الأغنية فرد المتسابق بأنه يغنيها منذ الصغر وأراد أن تكون بداية انطلاقته في البرنامج لأنه يريد إهداءها لشقيقه الأكبر لأنه مسافر.

وردت نانسي عجرم على المتسابق قائلة ”شالله يكون عم يسمعك هلا“، فيما أشاد بغنائه عاصي الحلاني ومحمد حماقي من باب رفع روحه المعنوية، ولم ينته الأمر هنا بل فاجأته إدارة البرنامج برؤية شقيقه الأكبر ”رفاء“، الذي تمنى عودته ليكون ”ذا فويس كيدز“ جامعا للشقيقين بعد رحلة طويلة من عدم لقائهما.

وأوهمت إدارة البرنامج المتسابق ”عبدالكريم“ بوجود خطأ تقني على المسرح كي يتسنى لشقيقه الدخول للمسرح ومفاجأته، وبالفعل تم إطفاء الإنارة بالمسرح ودخل الشقيق الأكبر وجلس على كرسي نانسي عجرم التي تخلت عن كرسيها، ورحب به عاصي وحماقي، فيما عادت الإنارة مجددا وقبل أن ينطلق المتسابق بالغناء مجددا فاجأه شقيقه بالضغط على ”الزر“ والتف له ليحتضنه على المسرح في مشهد مؤثر صفق له الجميع.

ولم تتمالك نانسي عجرم نفسها وأجهشت بالبكاء كثيرا فيما تحول المسرح إلى مشهد سينمائي يروي قصة إنسانية من أروع المشاهد عبر التاريخ، وقال ”رفاء“: ”أنا فخور بيك إنك وصلت ذا فويس وانت بالنسبة لي أحلى صوت، أنا مرتبك وما أعرف شو بحكي وبشكر الأساتذة“، فيما لم تتماسك أسرة المتسابق بعد رؤية ابنهما الأكبر والذي دخل إلى الكواليس وعانقهما كثيرا، قبل أن يؤكد الأب أن ابنه الأصغر يعتبر شقيقه الأكبر قدوته ويستشيره في كافة أموره الخاصة.

وأثار المشهد ردود فعل قوية بين مشاهديه حيث أبدى المعلقون على المقطع عبر قناة البرنامج تعاطفهم الكبير مع الأمر منوهين إلى أن جمع الشقيقين ببعضهما أقوى ما في الحلقة وأنهم كانوا يبكون من المشهد المؤثر كون أجمل ما في الحياة هو الأخوة الصادقة خاصة أن الأخ لن يعوض، فيما أشار البعض إلى أنهم يعتبرون عبدالكريم السعدي هو ”ذا فويس“ لهذا العام لأنه أبكى الملايين من مشاهدي البرنامج.

وأبدى البعض استياءه من عدم التفاف أي من المدربين للموهبة العراقي خاصة بعد الثناء على موهبته والإشادة بصوته من جانب اللجنة مؤكدين أنه تعرض لظلم، غير أن الغالبية أعربت عن امتنانها لإدارة البرنامج بسبب المشهد الذي وقع بين الأخوين.

يُذكر أن لجنة تحكيم برنامج المواهب ”ّذا فويس كيدز“ تضم النجوم محمد حماقي وعاصي الحلاني ونانسي عجرم، كمدربين للمواهب في موسمه الثالث.