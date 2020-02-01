قرقاش يطالب الدول العربية والإسلامية بموقف واقعي من ”صفقة القرن“

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الدول العربية والإسلامية، إلى تبني موقف واقعي من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“.

ويجتمع وزراء الخارجية العرب الأحد، بشكل طارئ، لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يناقش وزراء خارجية دول ومنظمة التعاون الإسلامي الموضوع ذاته في اجتماع طارئ الاثنين.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الاثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي واستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية، تراكم تاريخي ندفع ثمنه“.

من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الأثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي وإستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية تراكم تاريخي ندفع ثمنه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 1, 2020

وأضاف: ”الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن“.